Lazio x Porto: horário, onde assistir e prováveis escalações

Lazio e Porto vão se enfrentar na tarde desta quinta-feira, dia 7, às 17 horas, no Estádio Olímpico de Roma, em partida válida pela quarta rodada da Europa League. A Lazio ocupa a primeira colocação geral da competição, enquanto o Porto está em 16º lugar.

O clube italiano tem três jogos e três vitórias na competição, contra Dínamo de Kiev, por 3 a 0, Nice, por 4 a 1 e Twente, por 2 a 0. No Campeonato Italiano a Lazio ocupa a quinta colocação, com 7 vitórias, um empate e 3 derrotas em 11 jogos disputados. A Lazio coleciona 8 vitórias e uma derrota nos últimos 9 jogos. No total, foram 12 gols marcados e dois sofridos nos últimos 4 jogos.

O Porto está na segunda colocação do Campeonato Português, com 27 pontos, 3 a menos que o líder Sporting. Na Europa League a situação é diferente, os dragões chegam pressionados para a partida, já que em três jogos o clube só ganhou uma vez, tendo empatado outra partida e perdido outra. O Porto não perde há 8 jogos e está em uma sequência de sete vitórias e um empate. No total, são 18 gols marcados e somente um sofrido nos últimos 6 jogos.

A Lazio terá os desfalques do lateral Lazzari e do meia Patric, ambos estão se recuperando de lesões. O Porto não vai poder contar com o zagueiro Iván Marcano e o volante Marko Grujić, por lesões. O lateral Wendell é dúvida para a partida.

Como assistir ao jogo entre Lazio e Porto?

A partida entre Lazio e Porto vai ser realizada no Estádio Olímpico de Roma, às 17 horas. O jogo terá transmissão da Band.

Prováveis escalações:

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Noslin, Dia, Zaccagni; Castellanos. Técnico: Marco Baroni.

Porto: Diogo Costa; Martim Fernández, Djaló, Pérez e Moura; Nico González e Varela; Namaso, Pepê e Fábio Vieira; Samu. Técnico: Vítor Bruno.

Arbitragem:

O árbitro da partida será o búlgaro Georgi Kabakov.