Lazio x Napoli: horário, onde assistir e prováveis escalações

Na tarde desta quinta-feira, dia 5, um jogo decisivo da Copa Itália vai colocar frente a frente dois clubes grandes do país e só um vai sair vivo. Lazio e Napoli se enfrentam às 17 horas, no Estádio Olímpico de Roma, pelas oitavas de finais da Copa Itália. Quem vencer a partida se garante na próxima fase.

A Lazio tem sete títulos da competição, sendo o mais recente em 2019. O Napoli vem logo na sequência com seis títulos, o último logo no no seguinte da conquista do adversário de logo mais, em 2020. O clube com o maior número de títulos do torneio é a Juventus, com oito.

Para a partida de logo mais, a Lazio chega em boa fase. Na atual temporada, o time venceu 13 das 19 partidas que disputou, tendo empatado duas e perdido quatro. Dos últimos nove jogos, o time de Roma só perdeu um, que foi justamente o último, contra o Parma, pelo Campeonato Italiano.

O Napoli também chega empolgado para o confronto, já que o time comandado por Antonio Contes não sofreu gols nas últimas duas rodadas do Campeonato Italiano e conta com oito vitórias nos últimos 10 jogos somando todas as competições.

A Lazio não deve contar com o meio-campista Gaetano Castrovilli e com o volante Matías Vecino, ambos lesionados.

Já o principal desfalque do Napoli é o lateral- direito Pasquale Mazzocchi, que tem uma lesão na panturrilha direita e só deve voltar a atuar com a camisa do time italiano no final do mês.

Como assistir ao jogo entre Lazio e Napoli?

Lazio e Napoli se enfrentam pelas oitavas de finais da Copa Itália, às 17 horas, no Estádio Olímpico de Roma. O jogo terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Lazio: Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. Técnico: Marco Baroni.

Napoli: Caprile; Di Lorenzo, Rafa Marin, Buongiorno, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour, McTominay; Ngonge, Simeone, David Neres. Técnico: Antonio Conte.

Arbitragem:

Árbitro: Luca Pairetto (ITA).