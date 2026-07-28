Lamine Yamal compra mansão que já foi lar de Piqué e Shakira

O atacante Lamine Yamal, da Seleção Espanhola e do Barcelona, desembolsou milhões de euros para comprar a mansão que pertencia a Shakira e Gerard Piqué. Segundo informações do jornal espanhol El Periódico, o atleta pagou entre 11 e 14 milhões entre outubro e novembro de 2025 para adquirir o imóvel, que fica em Esplugues de Llobregat, na região metropolitana de Barcelona.

Com uma área de 3.800 m² distribuídos em três andares e dois subsolos, a mansão foi construída em estilo minimalista, destacando materiais como vidro e madeira. O imóvel também se destaca por suas comodidades, como duas piscinas — uma interna e uma externa —, uma quadra de beach tennis, sala de cinema e duas heranças de seus antigos donos: o campo de futebol privativo de Piqué e o estúdio de gravação de Shakira.

A nova residência de Yamal fica nas proximidades da Cidade Esportiva do Barça, o centro de treinamento do Barcelona, e estava à venda desde a separação de Piqué e Shakira, em 2022. De acordo com o podcast Las Mamarazzis, o campeão do mundo pela Espanha decidiu adquirir a propriedade após uma tentativa de invasão à sua antiga residência.

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