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Esporte

Lamine Yamal compra mansão que já foi lar de Piqué e Shakira

Imóvel avaliado em 14 milhões de euros foi adquirido por atacante do Barcelona

Por Flávio Monteiro 28 jul 2026, 09h00 | Atualizado em 28 jul 2026, 16h16
Homem jovem de cabelo cacheado e óculos escuros, vestindo moletom creme, sentado à mesa branca com um tablet e prato, comendo. Ao fundo, uma grande janela revela uma paisagem urbana e montanhosa sob céu claro
Mansão pertencente a Shakira e Piqué foi adquirida por Lamine Yamal por valor milionário (@lamineyamal/Instagram)
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O atacante Lamine Yamal, da Seleção Espanhola e do Barcelona, desembolsou milhões de euros para comprar a mansão que pertencia a Shakira e Gerard Piqué. Segundo informações do jornal espanhol El Periódico, o atleta pagou entre 11 e 14 milhões entre outubro e novembro de 2025 para adquirir o imóvel, que fica em Esplugues de Llobregat, na região metropolitana de Barcelona.

Com uma área de 3.800 m² distribuídos em três andares e dois subsolos, a mansão foi construída em estilo minimalista, destacando materiais como vidro e madeira. O imóvel também se destaca por suas comodidades, como duas piscinas — uma interna e uma externa —, uma quadra de beach tennis, sala de cinema e duas heranças de seus antigos donos: o campo de futebol privativo de Piqué e o estúdio de gravação de Shakira.

A nova residência de Yamal fica nas proximidades da Cidade Esportiva do Barça, o centro de treinamento do Barcelona, e estava à venda desde a separação de Piqué e Shakira, em 2022. De acordo com o podcast Las Mamarazzis, o campeão do mundo pela Espanha decidiu adquirir a propriedade após uma tentativa de invasão à sua antiga residência.

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