Kaká anuncia aposentadoria

Kaká, aos 35 anos, anunciou neste domingo ao Esporte Espetacular, da Rede Globo, que a camisa do Orlando City, dos Estados Unidos, foi a última que usou como jogador. “A minha palavra final é que o ciclo da minha carreira como jogador profissional se encerra aqui”, disse o atleta.

O melhor jogador do mundo de 2007 falou ainda: “Eu precisava de um tempo para pensar e tomar uma decisão muito tranquila, muito calma e muito consciente do que eu gostaria para minha vida profissional. Aí eu pedi para algumas pessoas muito próximas, meus pais, meu irmão, minha namorada e a esposa do meu irmão, são cinco pessoas, pedi para que a gente fizesse um período de orações. E estudando, vendo o que acontecia nesse momento, propostas. Eu fui para a Europa para ver alguns jogos, sentir a emoção do jogo ali, onde o futebol realmente tem seu ponto máximo. E muito consciente eu cheguei à conclusão que é o momento de encerrar a minha carreira como jogador profissional.”

O atleta se aposenta do futebol com inúmeros títulos. Entre eles, a Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Copa do Mundo e das Confederações. No Brasil, Kaká jogou no São Paulo.