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Esporte

Justin Bieber, Madonna, BTS e mais: confira as atrações do show do intervalo da final da Copa

Evento acontece no dia 19 de julho, em Nova York

Por Maria Trombini 8 jul 2026, 20h55 | Atualizado em 9 jul 2026, 10h23
Justin Bieber, com cabelo raspado e barba rala, usa jaqueta esportiva vermelha com folha de bordo canadense e segura um microfone branco, falando em um palco de evento lotado
BUFFALO, NEW YORK - JUNE 26: Justin Bieber attends the 2026 NHL Draft on June 26, 2026 in Buffalo, New York. (Photo by Bruce Bennett/Getty Images) (Bruce Bennett/Getty Images)
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Justin Bieber se juntou à lista de artistas que irão se apresentar na final da Copa do Mundo de 2026. A Fifa confirmou nesta quarta-feira (8) que o cantor canadense fará parte do primeiro show do intervalo da história do torneio, inspirado no tradicional espetáculo do Super Bowl. 

Além de Bieber, o line-up também conta com Madonna, Shakira e a banda de k-pop BTS como atrações principais. O rapper nigeriano Burna Boy, o maestro venezuelano Gustavo Dudamel, a banda Coldplay, o coral infantil nova-iorquino PS22 Chorus e os personagens da Vila Sésamo também estão confirmados na apresentação.

O show será realizado durante o intervalo entre o primeiro e o segundo tempo e terá cerca de 11 minutos de duração. A partida acontece no dia 19 de julho, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e terá cerca de 11 minutos de duração.

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A apresentação está sendo organizada por Chris Martin, vocalista do Coldplay, e terá caráter beneficente. O evento arrecadará recursos para o Fifa Global Citizen Education Fund, iniciativa que pretende levantar US$ 100 milhões para financiar projetos de educação para crianças ao redor do mundo.

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Shakira e Burna Boy voltarão ao palco após participarem da cerimônia de abertura do Mundial. A dupla também interpreta “Dai Dai”, música que se tornou um dos principais sucessos da Copa do Mundo desde o início da competição, em 11 de junho.

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