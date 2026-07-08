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Esporte

Justin Bieber é anunciado para show do intervalo da final da Copa do Mundo

Cantor canadense se junta a Madonna, BTS e Shakira na apresentação no dia 19 de julho

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 17h05
Justin Bieber durante sua apresentação no Rock in Rio -
Cantor Justin Bieber (Reprodução/Instagram)
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Justin Bieber é anunciado para show do intervalo da final da Copa do Mundo Priorizar nos meus resultados Google

O show do intervalo da final da Copa do Mundo ganhou um reforço: Justin Bieber. O cantor canadense se apresentará junto de Madonna, BTS e Shakira, nomes anunciados previamente pela Fifa, no intervalo da decisão do Mundial, no dia 19 de julho, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.

“A Copa do Mundo da FIFA une o mundo de uma forma que nada mais consegue. Sou grato por fazer parte deste show do intervalo e ainda mais grato por saber que ele já está ajudando a ampliar o acesso à educação para crianças em todo o mundo”, disse Justin Bieber em comunicado da Fifa.

A apresentação de 11 minutos também contará com a presença de Burna Boy, que interpreta a música oficial da Copa, Dai Dai, junto de Shakira, e Gustavo Dudamel, maestro venezuelano e diretor musical e artístico da Filarmônica de Nova York. O vocalista da banda Coldplay, Chris Martin é curador do espetáculo.

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