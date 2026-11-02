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Esporte

Jude Bellingham estrela campanha ousada de marca de cueca

Jogador do Real Madrid divulgou registros

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 14h48 | Atualizado em 2 nov 2026, 14h58
Homem jovem, pele escura, cabelo crespo curto, sem camisa, braços cruzados, olhando diretamente para frente, com uma sombra projetada na parede branca atrás dele
Jude Bellingham posa em campanha de marca de cuecas (Instagram/Reprodução)
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Jude Bellingham estrela campanha ousada de marca de cueca Priorize VEJA no Google

Jude Bellingham trocou o uniforme do Real Madrid por uma peça bem mais minimalista. O jogador inglês é o protagonista da nova campanha de uma marca de roupas íntimas, divulgada nesta segunda-feira, 2. Nas imagens, o meio-campista aparece usando modelos de uma coleção de cuecas, em uma produção que deixa o físico do atleta em evidência.

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A campanha também conta com um vídeo promocional em que o atleta aparece inicialmente de camiseta e calça jeans antes de ficar apenas de cueca. Em um dos registros, o jogador aparece reproduzindo a comemoração que costuma fazer após marcar gols nos gramados.

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Esta não é a primeira incursão de Bellingham no mercado da moda íntima. Em junho de 2024, o jogador estrelou uma campanha da marca de Kim Kardashian, antes da disputa da Eurocopa daquele ano.

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Jude Bellingham posando sem camisa em duas fotos lado a lado. Na esquerda, ele está de frente, braços abertos, vestindo cueca branca. Na direita, ele está de frente, mãos na cintura, vestindo shorts brancos soltos
Jude Bellingham em ensaio de campanha de marca de roupas íntimas (Instagram/Reprodução)
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