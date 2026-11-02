Jude Bellingham estrela campanha ousada de marca de cueca

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Jude Bellingham, estrela do Real Madrid, é o novo rosto de uma campanha de cuecas, exibindo seu físico em destaque. A produção conta com fotos e um vídeo promocional, onde o jogador reproduz sua icônica celebração de gols. Não é sua primeira incursão na moda íntima, já tendo estrelado uma campanha para a marca de Kim Kardashian.

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Jude Bellingham trocou o uniforme do Real Madrid por uma peça bem mais minimalista. O jogador inglês é o protagonista da nova campanha de uma marca de roupas íntimas, divulgada nesta segunda-feira, 2. Nas imagens, o meio-campista aparece usando modelos de uma coleção de cuecas, em uma produção que deixa o físico do atleta em evidência.

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A campanha também conta com um vídeo promocional em que o atleta aparece inicialmente de camiseta e calça jeans antes de ficar apenas de cueca. Em um dos registros, o jogador aparece reproduzindo a comemoração que costuma fazer após marcar gols nos gramados.

Esta não é a primeira incursão de Bellingham no mercado da moda íntima. Em junho de 2024, o jogador estrelou uma campanha da marca de Kim Kardashian, antes da disputa da Eurocopa daquele ano.

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