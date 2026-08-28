José Aldo volta a competir após aposentadoria do MMA
Ex-campeão do peso-pena volta à ação em outubro
Um ano depois de se aposentar do UFC, José Aldo, 39, fará seu retorno aos esportes de combate, desta vez fora da organização onde se estabeleceu como uma lenda do peso-pena (até 65,8 kg). No dia 4 de outubro, ele encara o equatoriano Marlon Vera, 33, sob as regras de luta agarrada do Hype FC, no Coliseu General Rumiñahui, em Quito, no Equador. O confronto foi anunciado nesta quinta-feira, 27.
Esta será a primeira luta de Aldo desde maio de 2025, quando foi derrotado pelo canadense Aiemann Zahabi por decisão unânime no UFC 315, em Montreal. Após o combate, o manauara anunciou a aposentadoria. O retorno, porém, não significa uma retomada da carreira no MMA: contra Vera, ele disputará uma luta de grappling, modalidade semelhante ao jiu-jítsu sem quimono, em que a vitória será definida por finalização.
O duelo também marca um reencontro entre antigos rivais. Aldo e Vera se enfrentaram pelo UFC em dezembro de 2020, em Las Vegas, quando o brasileiro venceu por decisão unânime. Até o momento, Aldo não revelou publicamente o que o levou a aceitar o novo desafio.
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