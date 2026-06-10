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Esporte

Jogos do Brasil na Copa do Mundo: datas, horários e onde assistir

Estreia da seleção será contra o Marrocos; grupo C tem ainda com Escócia e Haiti. Saiba como assistir às transmissões das partidas

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 10h06 | Atualizado em 13 jun 2026, 21h47
Jogador de futebol Vinicius Jr, de pele escura e cabelo curto, vestindo camisa amarela da seleção brasileira com o número 7, braços abertos e levantados, celebrando em campo com outros jogadores desfocados ao fundo, sob iluminação noturna do estádio
 (Yuri Laurindo/Sports Press Photo/Getty Images)
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A Seleção Brasileira começa a sua trajetória em busca do hexa no próximo sábado, 13, às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos, no Metlife Stadium, em Nova Jersey. A partida é válida pelo Grupo C, que conta ainda com Escócia e Haiti. As duas seleções se enfrentam logo após o jogo do Brasil, às 22h.

A segunda partida da Canarinho na Copa do Mundo de 2026 será contra o Haiti, na sexta-feira, 19, às 22h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A Seleção Brasileira encerra a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Caso avance até a final do torneio, o Brasil disputará oito partidas, já que esta será a primeira edição da Copa do Mundo com 48 seleções participantes. Elas estão distribuídas em 12 grupos de quatro equipes. Avançam à fase eliminatória os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros, formando uma inédita fase de 32 avos de final. Ao todo, serão 104 partidas, espalhadas por 16 cidades-sede dos Estados Unidos, do México e do Canadá.

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Se terminar na primeira colocação do grupo, o Brasil vai enfrentar na fase de 16-avos o segundo do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Caso termine em segundo, a Seleção Brasileira encara o líder do Grupo F. Em uma improvável classificação na terceira colocação, a equipe de Carlo Ancelotti enfrentaria um dos líderes dos grupos E, I ou A, que poderia ser Alemanha ou França, por exemplo. 

Datas, horários e onde assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026:

  • 13/06, 19h – Brasil x Marrocos – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, CazéTV e Globoplay
  • 19/06, 22h – Brasil x Haiti – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, CazéTV e Globoplay
  • 24/06, 19h – Escócia x Brasil – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, CazéTV e Globoplay
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Quando começa a Copa?

A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira, 11, com o jogo de abertura entre México e África do Sul, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México.

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Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
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