Jogos de hoje, terça-feira, 19 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Nesta terça-feira, 19, o dia começa cedo nas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo. China e Japão se enfrentam às 9 horas, enquanto Palestina e Coréia do Sul jogam à 11 horas. Pela Liga das Nações da UEFA, nove jogos vão acontecer às 16h45, são eles: Bósnia x Holanda, Hungria x Alemanha, Albânia x Ucrânia, Tchéquia x Geórgia, Montenegro x Turquia, País de Gales x Islândia, Eslováquia x Estônia, Suécia x Azerbaijão e Malta x Andorra.

O dia também será de rodada cheia nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo, com 5 jogos durante a tarde e noite. Às 17 horas, a 12ª rodada começa com Bolívia e Paraguai. Um pouco mais tarde, às 20 horas, Colômbia e Equador se enfrentam. Às 21 horas vão ocorrer dois jogos simultâneos: Argentina x Peru e Chile x Venezuela. Às 21h45, a bola rola para Brasil e Uruguai.

Agenda dos principais jogos desta terça-feira, 19 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Eliminatórias da Ásia:

09h00 – China x Japão – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

11h00 – Palestina x Coréia do Sul – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

Liga das Nações da UEFA:

16h45 – Bósnia x Holanda – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

16h45 – Tchéquia x Geórgia – ESPN e Disney+ (Streaming)

16h45 – Hungria x Alemanha – Sportv

16h45 – Albânia x Ucrânia – Disney+ (Streaming)

16h45 – Montenegro x Turquia – Disney+ (Streaming)

16h45 – País de Gales x Islândia – Disney+ (Streaming)

16h45 – Eslováquia x Estônia – Disney+ (Streaming)

16h45 – Suécia x Azerbaijão – Disney+ (Streaming)

16h45 – Malta x Andorra – Disney+ (Streaming)

Eliminatórias da América do Sul:

17h00 – Bolívia x Paraguai – Sportv3

20h00 – Colômbia x Equador – Sportv3

21h00 – Argentina x Peru – Sportv2

21h00 – Chile x Venezuela – Sem transmissão

21h45 – Brasil x Uruguai – Globo e Sportv

