Jogos de hoje, terça, 22 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

O dia de hoje promete muito futebol para os fãs do esporte mais tradicional do mundo. Ainda de tarde, pela Champions League, dois jogos vão abrir a terceira rodada da competição. Às 13h45, o Mônaco enfrenta o Estrela Vermelha e o Milan joga contra o Club Brugge. Mais tarde, às 16 horas, sete jogos vão acontecer simultaneamente, são eles: Arsenal x Shaktar Donetsk; Aston Villa x Bologna; Girona x Slovan Bratislava; Juventus x Sttutgart; PSG x PSV; Real Madri x Borussia Dortmund e Sturm Graz x Sporting.

Um pouco mais tarde, às 19h30, um jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão Série A vai acontecer no Estádio do Maracanã, entre Fluminense e Athletico.

De noite, pela Série B, quatro jogos vão acontecer ao mesmo tempo. Às 19 horas, CRB e Mirassol e Santos e Ceará se enfrentam. Mais tarde, às 21h30, outros dois jogos vão fechar o dia, são eles: Novorizontino x Avaí e Vila Nova x Amazonas.

Fechando o dia, na Arena MRV, em Belo Horizonte, a bola rola para a primeira semifinal da Libertadores, entre Atlético Mineiro e River Plate, às 21h30.

Agenda dos principais jogos desta terça-feira, 22 de outubro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Champions League:

13h45 – Mônaco x Estrela Vermelha – Space e Max (Streaming)

13h45 – Milan x Club Brugge – TNT e Max (Streaming)

16h00 – Arsenal x Shaktar Donetsk – Max (Streaming)

16h00 – Aston Villa x Bologna – Max (Streaming)

16h00 – Girona x Slovan Bratislava – Max (Streaming)

16h00 – Sturm Graz x Sporting – Max (Streaming)

16h00 – Juventus x Stuttgart – Max (Streaming)

16h00 – PSG x PSV – Space e Max (Streaming)

16h00 – Real Madrid x Borussia Dortmund – SBT, TNT e Max (Streaming)

Campeonato Brasileiro Série A:

19h30 – Fluminense x Athletico – Premiere

Campeonato Brasileiro Série B:

19h00 – CRB x Mirassol – Sportv3 e Premiere

19h00 – Santos x Ceará – Sportv e Premiere

21h30 – Novorizontino x Avaí – TV Brasil, Premiere e Canal GOAT (Youtube)

21h30 – Vila Nova x Amazonas – Sportv e Premiere

Libertadores:

21h30 – Atlético Mineiro x River Plate – ESPN e Disney+ (Streaming)

Como assistir ao jogo entre Atlético Mineiro e River Plate hoje?

Atlético Mineiro e River Plate vão se enfrentar pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores nesta terça-feira, 22, na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 21h30. O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como assistir ao jogo entre Real Madrid e Borussia Dortmund hoje?

Real Madrid e Borussia Dortmund vão se enfrentar pela terceira rodada da Champions League, às 16 horas, no Estádio Santigo Bernabéu, em Madri. O jogo terá transmissão do SBT, da TNT e da Max.

Como assistir Fluminense x Athletico hoje?

Fluminense e Athletico se enfrentam em rodada atrasada do Brasileirão Série A no Estádio do Maracanã, às 19h30. O jogo terá transmissão do Premiere.

Como assistir Santos e Ceará hoje?

Santos e Ceará se enfrentam pela Série B, às 21h30, na Vila Belmiro. O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere.