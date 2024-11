Jogos de hoje, sexta-feira, 8 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

O dia vai ser de uma agenda mais reduzida no futebol europeu, porém dois jogos prometem balançar a tabela do Campeonato Brasileiro. A tarde começa na Bundesliga, às 16h30, com um jogão entre Union Berlim e Freiburg. Às 16h45 é a vez de Olympique de Marseille x Auxerre, pela Ligue 1. No mesmo horário, Lecce e Empoli se enfrentam pelo Campeonato Italiano, enquanto Rayo Vallecano e Las Palmas entram em campo 15 minutos mais tarde, às 17 horas, pela La Liga.

No Campeonato Brasileiro, dois jogos da rodada 33 prometem pegar fogo. Às 19 horas, Internacional e Fluminense se enfrentam no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Mais tarde, às 21h30, o Palmeiras encara o Grêmio no Allianz Parque, em São Paulo.

Agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 8 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Bundesliga:

16h30 – Union Berlim x Freiburg – Sportv

Campeonato Francês:

16h45 – Olympique de Marseille x Auxerre – CazéTV

Continua após a publicidade

Campeonato Italiano:

16h45 – Lecce x Empoli – Disney+ (Streaming)

La Liga:

17h00 – Rayo Vallecano x Las Palmas – Disney+ (Streaming)

Campeonato Brasileiro:

19h00 – Internacional x Fluminense – Premiere

Continua após a publicidade

21h30 – Palmeiras x Grêmio – Sportv e Premiere

Como assistir ao jogo entre Internacional e Fluminense hoje?

Internacional e Fluminense se enfrentam hoje, às 19 horas, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela rodada 33 do Campeonato Brasileiro. A partida vai ser transmitida pelo Premiere.

Como assistir ao jogo entre Palmeiras e Grêmio hoje?

Palmeiras e Grêmio vão jogar no Estádio Allianz Parque, em São Paulo, às 21h30, pela rodada 33 do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Como assistir Union Berlim e Freiburg hoje?

Union Berlim e Freiburg se enfrentam pela rodada 10 da Bundesliga em Berlim, às 16h35. O jogo terá transmissão do Sportv.

Como assistir Olympique de Marseille e Auxerre hoje?

Olympique de Marseille e Auxerre se encaram pela rodada 11 da Ligue 1, às 16h45, no Estádio Velodrome, em Marseille. A partida terá transmissão da CazéTV.