Jogos de hoje, sexta, 1º de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

O fim de semana está chegando e nesta sexta-feira, dia 1, teremos o início da rodada em vários campeonatos ao redor do mundo. Às 15 horas, pela Ligue 1, Mônaco e Angers se enfrentam. Um pouco mais tarde, às 17 horas teremos um jogaço entre Lille e Lyon.

Em jogos isolados da Bundesliga e da La Liga, Bayer Leverkusen x Stuttgart e Alavés x Mallorca jogam às 16h30 e 17 horas, respectivamente.

Pelo Campeonato Português, o Sporting enfrenta o Estrela Amadora em casa, às 17h15.

Fechando o dia, o principal jogo vai ser entre Fluminense e Grêmio, no Estádio do Maracanã, às 21 horas.

Agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 1 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Ligue 1

15h00 – Mônaco x Angers – CazéTV

17h00 – Lille x Lyon – CazéTV

Bundesliga:

16h30 – Bayer Leverkusen x Stuttgart – Canal GOAT (Youtube)

La Liga:

17h00 – Alavés x Mallorca – Disney+ (Streaming)

Campeonato Português:

17h15 – Sporting x Estrela Amadora – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

Campeonato Brasileiro:

21h00 – Fluminense x Grêmio – Sportv e Premiere

