Jogos de hoje, segunda-feira, 18 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Nesta segunda-feira, a agenda de jogos do dia está concentrada principalmente durante a tarde, quando teremos nove jogos às 16h45, válidos pela Liga das Nações da UEFA, são eles: Croácia x Portugal, Polônia x Escócia, Sérvia x Dinamarca, Espanha x Suíça, Kosovo x Lituânia, Romênia x Chipre, Bulgária x Belarus, Luxemburgo x Irlanda do Norte e Liechtenstein x San Marino.

Durante a noite, dois jogos vão fechar a rodada 37 do Brasileirão Série B: Botafogo de Ribeirão Preto e Avaí se enfrentam às 21 horas e Ceará e América Mineiro jogam às 21h45.

Agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 18 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Liga das Nações da UEFA:

16h45 – Croácia x Portugal – Sportv

16h45 – Polônia x Escócia – Sportv2

16h45 – Sérvia x Dinamarca – Sportv3

16h45 – Espanha x Suíça – Disney+ (Streaming)

16h45 – Kosovo x Lituânia – Disney+ (Streaming)

16h45 – Romênia x Chipre – Disney+ (Streaming)

16h45 – Bulgária x Belarus – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

16h45 – Luxemburgo x Irlanda do Norte – Disney+ (Streaming)

16h45 – Liechtenstein x San Marino – Disney+ (Streaming)

Série B:

21h00 – Brusque x Guarani – Premiere

21h45 – Ceará x América Mineiro – TV Brasil, Canal GOAT (Youtube) e Premiere

Como assistir ao jogo entre Espanha e Suíça hoje?

Espanha e Suíça se enfrentam hoje, às 16h45, pela Liga das Nações da UEFA. A partida terá transmissão exclusiva do Disney+.

Como assistir ao jogo entre Croácia e Portugal hoje?

Croácia e Portugal jogam hoje pela Liga das Nações da UEFA, às 16h45. O jogo terá transmissão exclusiva do Sportv.

Como assistir Polônia e Escócia hoje?

Polônia e Escócia entram em campo às 16h45 pela Liga das Nações da UEFA. A partida terá transmissão exclusiva do Sportv2.

Como assistir Ceará e América Mineiro hoje?

Ceará e América Mineiro jogam hoje pela rodada 37 da Série B. O jogo terá transmissão da TV Brasil, do Canal GOAT no Youtube e do Premiere.