Jogos de hoje, 12 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Neste sábado(12), é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida em todo o território nacional e o feriado vai contar com uma programação extensa de jogos para quem quiser passar o dia todo assistindo futebol. Os destaques ficam por conta dos duelos pela terceira rodada da Liga das Nações da UEFA e a 31ª rodada do Brasileirão Série B, que está pegando fogo na reta final.

Pela Liga das Nações, os principais jogos do dia são: Croácia e Escócia, às 13 horas e Polônia e Portugal, Sérvia e Suíça e Espanha e Dinamarca, todos às 15:45 horas.

Na série B, Santos e Mirassol fazem o principal jogo do dia, às 18:30 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP). Esse duelo marca uma briga direta pelo G4, já que o Santos é o segundo colocado e o Mirassol é o quarto, com três pontos separando os dois clubes. Apesar da diferença, é muito improvável que o Mirassol passe o Santos em caso de vitória, já que pra isso precisaria tirar uma diferença de 12 gols de saldo.

Além dessa partida, Ceará e Ponte Preta também se enfrentam, às 17 horas, no Estádio do Castelão, na capital cearense. O Ceará busca uma vaga no G4, enquanto a Ponte tenta fugir do rebaixamento. Às 21:30 horas teremos um cenário parecido na partida entre Botafogo-SP e Operário, em Ribeirão Preto. O Botafogo-SP está somente dois pontos acima do Z4, enquanto o Operário está a 8 do G4, mas com um jogo a menos em relação aos demais.

Uma partida do campeonato inglês feminino, entre Arsenal e Chelsea, às 09:45 horas e outra entre Columbus Crew e New England Revolution, pela MLS, às 20:30 horas, também completam a agenda do dia.

Agenda dos principais jogos deste sábado, 12 de outubro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Campeonato inglês feminino:

09h45 – Arsenal x Chelsea – ESPN e Disney+ (Streaming)

Liga das Nações da UEFA:

13h00 – Croácia x Escócia – Sportv e Globoplay (streaming)

15h45 – Polônia x Portugal – Disney+ (Streaming)

15h45 – Sérvia x Suíça – ESPN e Disney+ (Streaming)

15h45 – Espanha x Dinamarca – Sportv e Globoplay (streaming)

Série B:

17h00 – Ceará x Ponte Preta – TV Brasil, Premiere e canal GOAT (Youtube)

18h30 – Santos x Mirassol – Sportv, Premiere e Globoplay (streaming)

21h30 – Botafogo – SP x Operário – TV Brasil, Premiere e canal GOAT (Youtube)

MLS:

20:30 – Columbus Crew x New England Revolution – AppleTV (streaming)

Como assistir ao jogo entre Santos e Mirassol?

Santos e Mirassol se enfrentam em duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão Série B, às 18:30 horas, na Vila Belmiro, em Santos (SP). O jogo terá transmissão do Sportv, Premiere e Globoplay.

Como assistir ao jogo entre Polônia e Portugal deste sábado, 12 de outubro?

Polônia e Portugal se enfrentam pela terceira rodada da Liga A da Liga das Nações em Varsóvia, capital polonesa, às 15:45 horas. O jogo será transmitido no Disney+.