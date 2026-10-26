Jogador do Vasco sofre acidente de carro, mas passa bem e treina no CT

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O zagueiro Robert Renan, do Vasco, sofreu um acidente de carro na manhã desta segunda-feira. Apesar do susto, o atleta não se machucou e seguiu para o treino no CT Moacy Barbosa. O jogador confirmou nas redes sociais que está bem, agradecendo o apoio. É o segundo acidente envolvendo um atleta Cruzmaltino no mês.

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O zagueiro Robert Renan, do Vasco, sofreu um acidente de carro na manhã desta segunda, 26. Apesar do susto, o atleta não se machucou e seguiu para o treino no CT Moacy Barbosa. A informação foi dada inicialmente pelo Podcast Cruzmaltino.

O jogador confirmou nas redes sociais que está bem: “Obrigado, meu Deus, pelo livramento. Agradeço de coração a todos que estão me mandando mensagens e se preocupando comigo. Graças a Deus, está tudo bem.”

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Em vídeo que circula nas redes sociais, o carro do jogador aparece capotado na rua e bastante danificado.

Circula no Whatsapp um vídeo onde supostamente o carro de Robert Renan aparece todo destruído após o acidente. Cara, com as informações de que ele vai treinar normalmente hoje eu só tenho uma coisa a dizer: QUE LIVRAMENTO! pic.twitter.com/VLfRZiwtpz — newscolina (@newscolina) October 26, 2026

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O acidente é o segundo no mês envolvendo um jogador Cruzmaltino. No dia 11 deste mês, Cauan Barros se envolveu em uma batida de carros e sofreu um corte no pé esquerdo. A lesão impediu a viagem do volante para o jogo de ida da semifinal da Sul-Americana contra o Boca Juniors, na Argentina, apesar de não ter sido relacionado para as partidas anteriores por opção técnica.