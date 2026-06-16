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Esporte

Jogador de Cabo Verde foi convocado pelo LinkedIn

O zagueiro Roberto "Pico" Lopes quase perdeu a convocação por não entender português

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 08h06
Homem de pele clara, barba e cabelo escuros, vestindo camisa azul com gola vermelha e o escudo da FCF no peito, olhando para frente com expressão séria
"Pico" Lopes: mais uma história inusitada de Cabo Verde (Divulgação Fifa/FIFA)
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Jogador de Cabo Verde foi convocado pelo LinkedIn Priorize VEJA no Google

As histórias improváveis de Cabo Verde não param de aparecer. Roberto “Pico” Lopes foi convocado para a Copa do Mundo por mensagem no LinkedIn. Em 2018, o zagueiro criado em Dublin recebeu um contato do então técnico de Cabo Verde, Rui Águas, que havia descoberto sua ascendência cabo-verdiana pelo lado paterno e queria saber se ele topava defender a seleção.

Quase não deu certo. A mensagem estava em português e Lopes, sem entender uma palavra, concluiu que era golpe e deletou. A federação  mandou um novo contato meses depois – desta vez em inglês – e o jogador finalmente respondeu. “Devia ter usado o Google Tradutor”, admitiu à FIFA. Da caixa de spam para o maior torneio do planeta.

E a estreia de “Pico” Lopes foi à altura da inusitada convocação. Na primeira participação de Cabo Verde em uma Copa do Mundo, os Tubarões Azuis seguraram a Espanha em 0 a 0, em Atlanta. Foram mais de 20 finalizações dos espanhóis contra apenas três de Cabo Verde, mas a zaga cabo-verdiana não cedeu. O nome mais gritado nas arquibancadas foi o do goleiro Vozinha, que fez defesas memoráveis e até conquistou parte da torcida adversária.

Cabo Verde está no mesmo grupo que Espanha e Uruguai, dois campeões mundiais. A campanha segue. E Pico Lopes, o zagueiro que quase ignorou o convite por não saber português, está no meio de tudo isso, defendendo um país que ele mal conhecia até receber uma mensagem que achou ser spam.

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