O jogador da Espanha que dedicou a conquista do título a Neymar

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Nico Williams dedicou o bicampeonato mundial da Espanha a Neymar, seu ídolo, após a vitória sobre a Argentina. O atacante foi decisivo, dando assistência para o gol do título na prorrogação, em um jogo de domínio espanhol que garantiu a segunda estrela para La Roja na história das Copas.

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Na vitória espanhola na final da Copa do Mundo neste domingo, 19, o jogador Nico Williams dedicou a conquista do título a Neymar. O atacante do Athletic Bilbao afirmou que o brasileiro é seu ídolo após a final do Mundial.

Em entrevista à CazéTV, o jogador foi informado de que a transmissão era para o Brasil e perguntado sobre o sentimento da conquista.

“Muito contente, muito contente, para mim é o mais bonito. Tenho como ídolo Neymar, espero que ele esteja nos vendo, isso também é por ele”, respondeu Williams.

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Dentro de campo, o atacante foi decisivo. Entrou no segundo tempo da partida, e na prorrogação deu a assistência para Ferrán Torres marcar o gol da vitória e do título espanhol.

O próprio Nico Williams marcou o seu gol, porém, foi anulado por uma falta de Merino em Otamendi logo antes. Apesar de terminar a campanha sem balançar as redes, o jogador afirmou: “Não tem problema (pelo gol anulado), ganhamos!”

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A Espanha conquistou o bicampeonato mundial em um jogo de completo domínio sobre a Argentina. Ao final da partida, a seleção europeia finalizou 20 vezes contra apenas dois chutes, nenhum à gol, dos sul-americanos. Apesar da vitória estatística, o placar foi magro por chances desperdiçadas pelos espanhóis ou pelas 11 defesas do goleiro Dibu Martínez na partida.

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Durante o tempo regulamentar, os argentinos não finalizaram contra a meta de Unai Simón e perderam Enzo Fernández, expulso por segundo amarelo. No tempo extra, a Espanha continuou insistindo com Merino, o próprio Nico Williams, e chegou ao gol com Ferrán Torres aos 40 segundos do último tempo da prorrogação. Assim como em 2010, por 1 a 0 na final, La Roja conquistou a Copa do Mundo.

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Com o segundo troféu na estante, a Espanha se junta à França e ao Uruguai como bicampeã mundial. O Brasil segue na liderança com cinco estrelas, seguido pela Alemanha e a Itália com quatro títulos e a Argentina com três. A Inglaterra é a única com um título.

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