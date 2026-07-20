O jogador da Espanha que dedicou a conquista do título a Neymar
Nico Williams dedicou conquista da Copa do Mundo ao ídolo brasileiro
Na vitória espanhola na final da Copa do Mundo neste domingo, 19, o jogador Nico Williams dedicou a conquista do título a Neymar. O atacante do Athletic Bilbao afirmou que o brasileiro é seu ídolo após a final do Mundial.
Em entrevista à CazéTV, o jogador foi informado de que a transmissão era para o Brasil e perguntado sobre o sentimento da conquista.
“Muito contente, muito contente, para mim é o mais bonito. Tenho como ídolo Neymar, espero que ele esteja nos vendo, isso também é por ele”, respondeu Williams.
Dentro de campo, o atacante foi decisivo. Entrou no segundo tempo da partida, e na prorrogação deu a assistência para Ferrán Torres marcar o gol da vitória e do título espanhol.
O próprio Nico Williams marcou o seu gol, porém, foi anulado por uma falta de Merino em Otamendi logo antes. Apesar de terminar a campanha sem balançar as redes, o jogador afirmou: “Não tem problema (pelo gol anulado), ganhamos!”
A Espanha conquistou o bicampeonato mundial em um jogo de completo domínio sobre a Argentina. Ao final da partida, a seleção europeia finalizou 20 vezes contra apenas dois chutes, nenhum à gol, dos sul-americanos. Apesar da vitória estatística, o placar foi magro por chances desperdiçadas pelos espanhóis ou pelas 11 defesas do goleiro Dibu Martínez na partida.
Durante o tempo regulamentar, os argentinos não finalizaram contra a meta de Unai Simón e perderam Enzo Fernández, expulso por segundo amarelo. No tempo extra, a Espanha continuou insistindo com Merino, o próprio Nico Williams, e chegou ao gol com Ferrán Torres aos 40 segundos do último tempo da prorrogação. Assim como em 2010, por 1 a 0 na final, La Roja conquistou a Copa do Mundo.
Com o segundo troféu na estante, a Espanha se junta à França e ao Uruguai como bicampeã mundial. O Brasil segue na liderança com cinco estrelas, seguido pela Alemanha e a Itália com quatro títulos e a Argentina com três. A Inglaterra é a única com um título.
EM UM SÓ LUGAR