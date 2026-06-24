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Esporte

Jogador cortado do Canadá vai a campo de cadeira de rodas e é aplaudido

Meia sofreu uma fratura grave na perna esquerda na vitória contra o Catar pela segunda rodada

Por Felipe Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 17h03
Um homem negro em cadeira de rodas, vestindo camiseta verde e touca preta, acena com a mão direita enquanto é empurrado por um homem de terno escuro e gravata vermelha. Um terceiro homem, de camiseta e shorts pretos, caminha ao lado. Eles estão em um campo de grama verde com linhas brancas, e outras pessoas observam ao fundo
Koné passou por cirurgia depois de quebrar a perna na segunda rodada da Copa (Ercin Erturk/Getty Images)
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A Copa do Mundo também nào acontece só entre o apito inicial e o final das partidas. Nesta quarta-feira, em Vancouver, o meia canadense Ismaël Koné foi homenageado no estádio da cidade antes do jogo entre Canadá e Suíça, em um momento emocionante.

De cadeira de rodas, o meia foi ao gramado durante o aquecimento dos jogadores e recebeu uma longa ovação da torcida. Muitos torcedores nas arquibancadas tremulavam a camisa de número 8, que Koné usava antes de ser cortado.

O canadense quebrou a tíbia e a fíbula da perna esquerda no dia 18 de junho, após uma disputa com o meia catariano Assim Madibo, no jogo em que o Canadá derrotou o Catar por 6 a 0 na estreia do torneio. Ele passou por cirurgia e está fora do restante da competição.

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