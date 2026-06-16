João Fonseca perde em campeonato de preparação para Wimbledon
Em estreia no ATP de Halle, o brasileiro foi batido por 2 sets a 0 há duas semanas do Grand Slam inglês
João Fonseca, atual número 25 do ranking, perdeu em seu jogo de estreia de campeonato utilizado como preparação para Wimbledon, nesta terça-feira, 16. O brasileiro sofreu uma derrota no ATP de Halle para o alemão Yannick Hanfmann, 58º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/2 em 1h05 de confronto.
A última participação de João na chave simples do campeonato disputado na Alemanha, em 2025, o tenista de 19 anos também foi derrotado na estreia: ele perdeu para o atual finalista em Roland Garros, o italiano Flavio Cobolli, número 10 do ranking.
Neste ano, o brasileiro já havia participado da chave de duplas do mesmo torneio. Ele jogou com o alemão Daniel Altemaier, número 85 do ranking, e os dois foram eliminados na segunda rodada para o americano Robert Galloway e o australiano John Peers por 2 sets a 0.
O jogo
João começou a partida com dificuldade para receber o saque do alemão. Ao ter o serviço quebrado, o brasileiro sentiu ainda mais a pressão. O número 59 do ranking abriu uma vantagem de 4 a 0 após mais um serviço quebrado e administrou o jogo para fechar o primeiro set (6/2) em 32 minutos.
O início do segundo set foi mais equilibrado, porém Hanfmann dominou o jogo novamente. João teve dois serviços quebrados outra vez, o que possibilitou o alemão fechar o set por 6/2 e vencer a partida.
Próximo compromisso
O tenista não vai ter tempo de pensar nesta derrota, pois o próximo campeonato que disputará se inicia no dia 22 de junho. João participará do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra.
Preparação para Wimbledon
Os torneios em Halle e Eastbourne, como são disputados na grama, serviram de preparação para João ao Wimbledon, jogado em quadras com o mesmo piso. O Grand Slam inglês é um dos torneios mais importantes do circuito e começa no dia 29 de junho. A última vez que o brasileiro disputou histórico campeonato na Inglaterra, em 2025, ele perdeu para o chileno Nicolas Jarry na terceira rodada por 3 sets a 1.