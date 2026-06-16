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Esporte

João Fonseca perde em campeonato de preparação para Wimbledon

Em estreia no ATP de Halle, o brasileiro foi batido por 2 sets a 0 há duas semanas do Grand Slam inglês

Por Gabriel Bussolotti Silveira 16 jun 2026, 11h11
João Fonseca durante a partida de estreia no ATP de Halle
João Fonseca durante a partida de estreia no ATP de Halle (Thomas F. Starke/Getty Images)
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João Fonseca perde em campeonato de preparação para Wimbledon Priorize VEJA no Google

João Fonseca, atual número 25 do ranking, perdeu em seu jogo de estreia de campeonato utilizado como preparação para Wimbledon, nesta terça-feira, 16. O brasileiro sofreu uma derrota no ATP de Halle para o alemão Yannick Hanfmann, 58º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/2 em 1h05 de confronto. 

A última participação de João na chave simples do campeonato disputado na Alemanha, em 2025, o tenista de 19 anos também foi derrotado na estreia: ele perdeu para o atual finalista em Roland Garros, o italiano Flavio Cobolli, número 10 do ranking.

Neste ano, o brasileiro já havia participado da chave de duplas do mesmo torneio. Ele jogou com o alemão Daniel Altemaier, número 85 do ranking, e os dois foram eliminados na segunda rodada para o americano Robert Galloway e o australiano John Peers por 2 sets a 0.

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O jogo

João começou a partida com dificuldade para receber o saque do alemão. Ao ter o serviço quebrado, o brasileiro sentiu ainda mais a pressão. O número 59 do ranking abriu uma vantagem de 4 a 0 após mais um serviço quebrado e administrou o jogo para fechar o primeiro set (6/2) em 32 minutos.

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O início do segundo set foi mais equilibrado, porém Hanfmann dominou o jogo novamente. João teve dois serviços quebrados outra vez, o que possibilitou o alemão fechar o set por 6/2 e vencer a partida.

Próximo compromisso

O tenista não vai ter tempo de pensar nesta derrota, pois o próximo campeonato que disputará se inicia no dia 22 de junho. João participará do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra.

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Preparação para Wimbledon

Os torneios em Halle e Eastbourne, como são disputados na grama, serviram de preparação para João ao Wimbledon, jogado em quadras com o mesmo piso. O Grand Slam inglês é um dos torneios mais importantes do circuito e começa no dia 29 de junho. A última vez que o brasileiro disputou histórico campeonato na Inglaterra, em 2025, ele perdeu para o chileno Nicolas Jarry na terceira rodada por 3 sets a 1.

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TAGS:
Alemanha
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