João Fonseca perde e se despede de Wimbledon

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João Fonseca encerra sua participação em Wimbledon ao ser superado pelo russo Roman Safiullin (132º), por 3 sets a 0, na terceira rodada. Apesar da eliminação, o jovem tenista brasileiro teve uma campanha consistente, superando adversários de peso e igualando sua melhor marca no torneio, mostrando grande potencial.

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João Fonseca foi eliminado de Wimbledon após derrota na terceira rodada para o russo Roman Safiullin, 132º do ranking, nesta sexta-feira, 3. A partida durou 2h09 e o brasileiro perdeu por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/3.

O jogo

Safiullin possui um saque potente e uma boa subida de rede. No primeiro set, ele obteve sua primeira quebra no sexto game e confirmou seu serviço logo em seguida, abrindo 5 a 2. Apesar da resistência de João, o russo fez o nono game e fechou a parcial em 6/3.

O segundo set foi mais equilibrado. Porém, Safiullin quebrou no sétimo game, abriu 5 a 3 e obteve novamente mais uma quebra. Assim, ele emplacou um novo 6/3 e 2 a 0 em sets. O terceiro set foi semelhante ao último: o russo quebrou o serviço no sexto game e administrou a partida até conquistar a vitória.

Campanha de João

Até este jogo, João vinha em uma campanha consistente. A joia do tênis venceu seu jogo de estreia contra o espanhol Roberto Bautista Agut, atual número 163 do ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 7(7)/6(4), 6/4 e 6/3, e, em seguida, derrotou o holandês Jasper de Jong, 73º do ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/4.

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O primeiro adversário é ex-número 9 do ranking e já foi semifinalista do Grand Slam inglês. O outro oponente havia derrotado o João no Challenger de Estoril, em 2025, configurando-se uma revanche sucedida do brasileiro.

O tenista número 27 do mundo, ao ser eliminado por Safiullin nessa fase, iguala a sua melhor campanha no Grand Slam inglês, em 2025, quando, no terceiro jogo, João perdeu para o chileno Nicolas Jarry por 3 sets a 1.

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Safiullin

Safiullin, após um 2025 marcado por lesões, vêm em uma ascendência no circuito. O tenista ex-top 40 conquistou de três vitórias relevantes em Wimbledon: ele bateu o compatriota Andrey Rublev, número 13 do mundo, por 3 sets a 2 e, na rodada seguinte, o holandês Botic van de Zandschulp, 54º do ranking, também pelo placar de 3 sets a 2. Nesta sexta-feira, eliminou o João.

O próximo adversário do russo virá do confronto entre o sérvio Novak Djokovic e o francês Arthur Rinderknech.