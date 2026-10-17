João Fonseca toma decisão sobre sequência da temporada

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O tenista João Fonseca encerrou antecipadamente sua temporada de 2026, informando que não se sente em condições ideais para competir e focará na recuperação para um retorno planejado em 2027. Apesar das lesões recorrentes, o atleta de 20 anos teve destaques como a vitória sobre Djokovic em Roland Garros.

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O tenista João Fonseca decidiu encerrar antecipadamente sua temporada de 2026 por considerar que não está em “condições ideais” para competir, e informou que focará em seu retorno às quadras em 2027.

“Em conjunto com a minha equipe, entendi que ainda não estou em condições ideais para competir no nível que gostaria, e que não precisamos apressar a minha volta. Decidimos priorizar a recuperação e focar no planejamento para 2027”, explicou o tenista em um vídeo publicado sábado, 17, no Instagram.

O atleta de 20 anos anunciou em setembro que se afastaria temporariamente das competições para se recuperar após enfrentar lesões ao longo do ano. A ideia inicial era ficar de fora da turnê asiática e retornar às atividades em outubro e novembro, para disputar o ATP 500 da Basileia e o Masters 1000 de Paris.

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Número 29 do ranking mundial, o brasileiro competiu pela última vez em 18 de setembro, ajudando o Brasil a avançar para as eliminatórias das Finais da Copa Davis de 2027. Na ocasião, ele estava retornando às quadras depois de perder o US Open, o último Grand Slam da temporada, disputado entre agosto e setembro em Nova York, devido a um desconforto abdominal.

Apesar dos problemas físicos recorrentes, Fonseca teve momentos de destaque na temporada, como a vitória sobre o sérvio Novak Djokovic em Roland Garros, torneio no qual chegou às quartas de final. Ele também alcançou a terceira rodada em Wimbledon.

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(Com AFP)