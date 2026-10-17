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Esporte

João Fonseca toma decisão sobre sequência da temporada

Tenista brasileiro optou por voltar às quadras apenas em 2027

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 13h57 | Atualizado em 19 out 2026, 11h41
Tenista masculino com cabelo castanho encaracolado, vestindo camiseta roxa e branca, sorri enquanto segura uma raquete de tênis vermelha com a cabeça apoiada no ombro, em uma quadra com público desfocado ao fundo
João Fonseca em Roland Garros (PARIS, FRANCE - MAY 29: Joao Fonseca of Brazil celebrates victory against Novak Djokovic of Serbia during their Men's Singles third round match on Day Six of the 2026 French Open at Roland Garros on May 29, 2026 in Paris, France. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)/Getty Images)
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O tenista João Fonseca decidiu encerrar antecipadamente sua temporada de 2026 por considerar que não está em “condições ideais” para competir, e informou que focará em seu retorno às quadras em 2027.

“Em conjunto com a minha equipe, entendi que ainda não estou em condições ideais para competir no nível que gostaria, e que não precisamos apressar a minha volta. Decidimos priorizar a recuperação e focar no planejamento para 2027”, explicou o tenista em um vídeo publicado sábado, 17, no Instagram.

O atleta de 20 anos anunciou em setembro que se afastaria temporariamente das competições para se recuperar após enfrentar lesões ao longo do ano. A ideia inicial era ficar de fora da turnê asiática e retornar às atividades em outubro e novembro, para disputar o ATP 500 da Basileia e o Masters 1000 de Paris.

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Número 29 do ranking mundial, o brasileiro competiu pela última vez em 18 de setembro, ajudando o Brasil a avançar para as eliminatórias das Finais da Copa Davis de 2027. Na ocasião, ele estava retornando às quadras depois de perder o US Open, o último Grand Slam da temporada, disputado entre agosto e setembro em Nova York, devido a um desconforto abdominal.

Apesar dos problemas físicos recorrentes, Fonseca teve momentos de destaque na temporada, como a vitória sobre o sérvio Novak Djokovic em Roland Garros, torneio no qual chegou às quartas de final. Ele também alcançou a terceira rodada em Wimbledon.

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(Com AFP)

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