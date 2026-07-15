João Fonseca anuncia as competições que disputará até o final do ano

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A joia do tênis brasileiro, João Fonseca, detalha em entrevista à ESPN sua ambiciosa agenda até o fim do ano. Após uma temporada de destaque, com quartas em Roland Garros e vitórias sobre Djokovic, ele se prepara para o inovador UTS Rio e grandes torneios como US Open e Copa Davis. Descubra onde ver o craque em ação!

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João Fonseca, jóia brasileira do tênis, revela as competições que disputará até o final do ano em entrevista para a ESPN. O número 27 do ranking vem fazendo uma temporada de destaque e planeja jogar, além de torneio no Rio de Janeiro que começará nesta quinta-feira, 16, pelo menos outros quatro campeonatos.

Campanha de João na temporada

O brasileiro é uma das grandes revelações na temporada. Em maio e junho deste ano, ele alcançou as quartas de finais de Roland Garros, feito que o Brasil não alcançava na chave masculina de simples desde 2004, com Gustavo Kuerten, o Guga. Além disso, no caminho do torneio, o tenista número 27 do mundo eliminou grandes nomes como Novak Djokovic e Casper Ruud. Em Wimbledon, João igualou a sua melhor campanha no Grand Slam inglês, em 2025.

Próximo campeonato

O próximo compromisso do João é no UTS Rio, que acontecerá entre os dias 16 e 18 de julho. O brasileiro tem dois jogos marcados para o dia 17 contra o holandês Tallon Griekspoor e o australiano Nick Kyrgios. Os confrontos ocorrerão entre às 6h e 10h da manhã.

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Será a primeira edição do UTS na América do Sul e o torneio, idealizado pelo ex-treinador de Serena Williams Patrick Mouratoglou, possui um formato inovador. As partidas são disputadas em quatro períodos de oito minutos e as regras envolvem o veto do segundo saque, a permissão da comunicação direta entre atleta e treinador e o uso de “cartas” que podem mudar o valor de alguns pontos.

O resto da temporada

João declarou à ESPN que planeja jogar o ATP de Montreal, no Canadá, que está previsto para acontecer entre 1º a 13 de agosto, e o Cincinnati Open, nos Estados Unidos, marcado para 13 a 23 de agosto. O brasileiro afirmou que não jogará o ATP de Washington, nos EUA, com o objetivo de se poupar para o último Grand Slam da temporada: o US Open (22 de agosto a 13 de setembro). Em seguida, o atleta participará da Copa Davis (18 de setembro a 29 de novembro), no Rio de Janeiro, e deve ir à ásia para jogar os ATPs na China e no Japão.