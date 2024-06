Jerry West, jogador que inspirou logo da NBA, morre aos 86 anos

Jerry West, ex-jogador da NBA, morreu nesta quarta-feira, 12, aos 86 anos de idade, segundo os Los Angeles Clippers, clube ao qual ele era ligado.

Os Clippers disseram que West estava com sua esposa Karen ao seu lado. West era conhecido nas quadras como “Sr. Clutch”, pela habilidade de fazer grandes jogadas em momentos decisivos nas partidas. Iniciou a carreira pelo então Minneapolis Lakers em 1960, pouco antes de a franquia se mudar para Los Angeles. Ele jogou pelo time como armador até 1974 e, durante esse período, tornou-se 14 vezes All-Star da NBA e ajudou a levar seu time às finais da liga nove vezes.

Nos anos 1970, foi celebrado como um dos grandes jogadores de seu tempo. Em 1970 liderou a liga em pontos. Em 1972, ano em que sagrou-se campeão com o Los Angeles Lakers, foi o primeiro em número de assistências e eleito o MVP (“most valuable player”, ou “jogador mais valioso”) do jogo das estrelas, tradicional celebração realizada anualmente.

Um dos jogadores mais famosos da história da liga, uma imagem de West durante um jogo do Lakers serviu como inspiração para o logotipo da NBA, levando ao seu outro apelido “O Logo”. West também foi co-capitão da equipe olímpica de basquete dos EUA, que conquistou o ouro em 1960.

Após se aposentar das quadras, passou a trabalhar como executivo em outros times importantes. Entre 1979 e 2000 trabalhou no Los Angeles Lakers, com o qual brilhou como jogador. Foi fundamental ao conseguir trazer para a equipe o genial Kobe Bryant (1978-2020) e Shaquille O’Neal, além do técnico Phil Jackson, conhecido por ter treinado o Chicago Bulls de Michael Jordan.

Entre 2002 e 2007 passou pelo Memphis Grizzlies, mas foi entre 2011 e 2017, quando atuou no Golden State Warriors, que mostrou seu talento como executivo. Foi durante sua gestão que o time conquistou seu primeiro campeonato em 40 anos, com o habilidoso Stephen Curry no comando. Nos últimos anos, trabalhou no Los Angeles Clippers.