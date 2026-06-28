Japão pode ‘surpreender o Brasil’, avisa ex-técnico Philippe Troussier

O Japão pode “surpreender o Brasil” na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo 2026, um feito que recompensaria a evolução do país asiático no futebol, segundo Philippe Troussier, ex-técnico francês que comandou a seleção japonesa, em entrevista à AFP.

Troussier foi o treinador dos ‘Samurais Azuis’ no Mundial de 2002, que o Japão sediou em conjunto com a Coreia do Sul, e levou a equipe até as oitavas de final.

Desde então, eles participaram de todas as Copas do Mundo e mostram abertamente suas grandes ambições para a edição deste ano, na América do Norte, onde a equipe enfrentará o Brasil em Houston, nesta segunda-feira (29).

“A história do futebol nos mostra que, em um jogo, tudo é possível”, declarou o treinador de 71 anos.

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“O Japão, com sua confiança, talento, organização coletiva e, agora, sua cultura tática com jogadores experientes que, em sua maioria, atuam nas grandes ligas europeias”, pode complicar a vida do Brasil.

“É evidente que, na teoria, pode-se dizer que o Brasil tem uma equipe mais experiente, mas, na realidade, insisto, também existem pontos fracos que o Japão poderia explorar”, ressaltou.

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Antes de enfrentar o Brasil, adversário que derrotou pela primeira vez em um amistoso disputado em outubro do ano passado em Tóquio (3 a 2), a seleção japonesa continuou ganhando confiança durante a fase de grupos da Copa do Mundo, somando uma vitória sobre a Tunísia (4 a 0) e empates com Países Baixos (2 a 2) e Suécia (1 a 1).

“Quando vemos o jogo contra a Suécia, a maneira como eles conseguiram resistir e defender mostra que fizeram grandes progressos em sua cultura defensiva”, observa Troussier.

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O técnico francês também destacou que o futebol japonês continuou a evoluir desde o seu auge na virada do milênio, tornando-se, com o tempo, uma força respeitada.

Objetivo 2050

“Em 2002, eu dizia que os jogadores japoneses, em termos de talento, qualidade técnica e execução técnica do futebol, já eram, para mim, os melhores jogadores do mundo”, conta Troussier.

O treinador enxerga o país conquistando uma Copa do Mundo, mas não espera que isso aconteça este ano. “Existe margem para essa façanha, mas, sendo realista, acho que o banco de reservas não é suficientemente profundo, que ainda falta experiência”, explica.

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Mas “o Japão é capaz de sonhar alto. Então estou disposto a aceitar que, em 2050, o país estará mais perto de ganhar a Copa do Mundo do que está hoje”, conclui Troussier.

(Com informações da AFP)

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