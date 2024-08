Isaquias é prata e fica atrás só de Rebeca como maior medalhista do Brasil

Depois de uma derrota em prova na quinta-feira, Isaquias Queiroz deu a volta por cima e conquistou sua quinta medalha em Jogos Olímpicos nesta sexta-feira, 9. O brasileiro ficou com a prata nas finais da canoagem velocidade C1 1000m em Paris, prova que foi campeão em Tóquio e prata no Rio.

Com uma arrancada colossal nos últimos 250 metros, Isaquias conseguiu passar de quinto para segundo lugar, fechando a prova com 3:44.33. O ouro ficou Martin Fuksa ,da República Tcheca, que liderou a prova toda e terminou com 3:43.16, e o bronze foi para Serghei Tarnovschi, da Moldávia, com 3:44.68.

Com a medalha, o canoísta iguala os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael com cinco medalhas, atrás apenas da ginástica Rebeca Andrade, que tem seis, no ranking dos maiores vencedores do Brasil em Olimpíadas.

Na quinta-feira, Isaquias competiu no C2 500m junto de Jacky Goodman. A dupla ficou em último lugar, um resultado frustrante, segundo ele. “Não é nada agradável. Não é o que esperávamos, saímos travados”, resumiu.

Além do ouro em Tóquio e prata no Rio no C1 1000m, o baiano também conquistou em 2016 a prata do C2 1000m e o bronze do C1 200m.