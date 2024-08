Esperança de medalha, Isaquias fica em último em dupla com Jacky na canoagem

Dono de quatro medalhas olímpicas, Isaquias Queiroz ficou em oitavo lugar, entre as oito duplas competidoras, nas finais da da canoagem velocidade (C2 500m canoa dupla), junto de Jacky Goodman, nesta quinta-feira, 8. O nome do atleta entrou na lista dos termos mais pesquisados do Google Trends no Brasil, com mais de 20 mil buscas. O ouro ficou com a China, a prata com a Itália e o bronze com a Espanha.

“Demos nosso máximo, saiu um pouco travado o braço, não tem como sair de uma prova dessas descansado. Não foi um resultado que esperávamos. Não é nada agradável”, disse após a prova.

No C1 1000m, no qual compete sozinho, Isaquias foi ouro em Tóquio e prata no Rio. Em 2016, o baiano também conquistou a prata do C2 1000m e o bronze do C1 200m.

Isaquias ainda compete no C1 1000m na sexta-feira, mas deixou claro que “se estivesse com essa medalha hoje, estaria ainda mais motivado para a prova”. Ele pretende “se preparar o mais rápido possível” para dar o máximo na prova individual, embora o tempo de recuperação seja curto.

Caso subisse ao pódio nas duas provas, o canoísta igualaria Rebeca Andrade como maior medalhista olímpico da história do Brasil, com seis medalhas. Caso fique entre os três melhores no C1, na sexta, ele pode igualar Robert Scheidt e Torben Grael, com cinco pódios.