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Irmãs Williams recebem convites para disputar duplas do WTA 1000 de Cincinnati

As irmãs americanas, que conquistaram 14 títulos de Grand Slam em duplas e três medalhas de ouro olímpicas, jogaram juntas pela última vez em 2022

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 16h41
ISSO QUE É DUPLA - Venus e Serena Williams: juntas, conquistaram catorze troféus no Grand Slam e viraram lenda do tênis
ISSO QUE É DUPLA - Venus e Serena Williams: juntas, conquistaram catorze troféus no Grand Slam e viraram lenda do tênis (Clive Brunskill/ALLSPORT/Getty Images)
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Irmãs Williams recebem convites para disputar duplas do WTA 1000 de Cincinnati Priorizar nos meus resultados Google

As tenistas Serena e Venus Williams poderão voltar a jogar juntas em duplas após receberem um convite para disputarem como wild cards o torneio WTA 1000 deste mês em Cincinnati, a última grande competição antes do US Open. As irmãs americanas, que conquistaram 14 títulos de Grand Slam em duplas e três medalhas de ouro olímpicas, jogaram juntas pela última vez nas duplas no Aberto dos Estados Unidos de 2022.

Nesta segunda-feira, 3, elas receberam um convite para participar do torneio em quadra dura, onde Venus Williams, de 46 anos, também competirá na chave de simples. Outros convites para a chave principal feminina incluem a campeã do US Open de 2017, Sloane Stephens, e as também americanas Taylor Townsend, Caroline Dolehide e Elvina Kalieva.

Serena Williams, detentora de 23 títulos de Grand Slam, foi derrotada na primeira rodada de simples em Wimbledon, sua primeira partida de simples em quatro anos.

A jogadora de 44 anos havia competido anteriormente em duas partidas de duplas, mas uma lesão no joelho a forçou a cancelar os planos de jogar ao lado de Venus em Wimbledon. Serena Williams jogou pela última vez em Cincinnati em 2022, quando perdeu para a britânica Emma Raducanu. Ela conquistou o título de simples no local duas vezes, em 2014 e 2015.

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Convites adicionais para o torneio de simples, que acontece de 8 a 23 de agosto, foram concedidos à tcheca Darja Vidmanová e à francesa Lois Boisson.

(Com AFP)

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