Irã vence Gales com gols no fim e sonha com classificação inédita na Copa

País de Gales e Irã abriram nesta sexta-feira, 25, a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar com ares de que encerrariam o confronto com o quinto empate sem gols do torneio. No estádio Ahmad bin Ali, a seleção asiática surpreendeu, venceu por 2 a 0 já nos minutos finais em partida pelo grupo B do Mundial. Os gols foram marcados por Cheshmi e Rezoeian.

O resultado permite aos iranianos sonhar na competição. Em cinco participações no torneio, a melhor colocação foi um 14º lugar em 1978, mas, curiosamente, a equipe não classificou naquela competição.

Na ocasião, a Copa contava com apenas 16 países e classificava somente oito à segunda fase – não 16 como no formato atual. O time também sucumbiu nas edições de 1998, 2006, 2014 e 2018.

O Irã se recupera da goleada por 6 a 2 sofrida para a Inglaterra na estreia. Os times voltam a campo na próxima terça-feira, 29: o Irã encara os Estados Unidos, às 16h (de Brasília), enquanto Países de Gales mede forças com a Inglaterra às 10h (de Brasília).

A partida teve o seu ponto alto no segundo tempo. Após uma primeira etapa sem grandes oportunidades e com muitos erros, o Irã criou as melhores oportunidades, chegando a acertar duas bolas na trave de forma consecutiva. O time ainda teve um gol anulado, marcado por Gholizadeh.

No fim do confronto, o goleiro galês Hennessey ainda foi expulso na tentativa de parar um contra-ataque do Irã com Taremi. Mesmo assim, o jogo parecia caminhar para o empate.

Pouco depois, veio a dupla surpresa iraniana: Cheshmi, aos 49, e Rezaeian, aos 55. Vitória histórica e sonho de classificação.