Internacional x Fluminense: horário, onde assistir e prováveis escalações

Internacional e Fluminense se enfrentam na noite de hoje, dia 8, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O time mandante vem de uma sequência de 13 jogos sem perder e está cada vez mais consolidado no G6 da competição, com 10 pontos a mais que o Bahia, sétimo colocado. A briga do colorado agora é para alcançar o G4 e garantir uma vaga direta na próxima Copa Libertadores. O time está na quinta colocação, com 56 pontos, dois a menos que o quarto colocado Flamengo.

Já o Fluminense segue na luta contra o rebaixamento. Com 37 pontos, o tricolor das Laranjeiras está na 14ª colocação, com 3 pontos a mais que o Athletico, que está em 17º, abrindo o Z4.

O Inter terá dois desfalques para a partida, Wesley, que está suspenso pelo terceiro amarelo, e Fernando, que está se recuperando de lesão.

O Fluminense terá cinco desfalques por cartões amarelos acumulados, são eles: Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias e Kauã Elias. Felipe Melo levou cartão vermelho no banco na última partida e também está suspenso. Thiago Silva, Manoel, Martinelli, Marquinhos e Samuel Xavier, além do técnico Mano Menezes, estão pendurados e, caso tomem cartão amarelo, ficarão de fora da próxima partida do tricolor.

Como assistir ao jogo entre Internacional e Fluminense?

A partida entre Internacional e Fluminense vai ser realizada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 19 horas. O jogo terá transmissão do Premiere.

Prováveis escalações:

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Rogel e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia; Bruno Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho (Wanderson); Borré. Técnico: Roger Machado.

Fluminense: Vitor Eudes, Samuel Xavier, Thiago Silva, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Martinelli, Nonato e Renato Augusto; John Kennedy, Cano e Keno. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem:

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP). Auxiliares: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP).