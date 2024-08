A trajetória de Jordan Chiles no final e após as Olimpíadas se tornou uma verdadeira dor de cabeça. Ela entrou no pódio eternizado pela foto com Rebeca Andrade e Simone Biles após um pedido de revisão da nota que a posicionou a frente de Ana Barbosu, então terceira colocada. Um recurso da equipe romena, no entanto, fez com que Chiles perdesse seu bronze e, até agora, a equipe americana continua apelando pelo direito a medalha da atleta. Pela primeira vez desde o fim da competição a ginasta desabafou em suas redes.

A postagem foi feita no X, antigo Twitter. “Estou sem palavras”, escreve Chiles. “Sinto que a decisão foi injusta e vem como um golpe significativo, não apenas para mim, mas para todos que apoiaram minha jornada.”

Entenda a polêmica

Após todas as ginastas se apresentarem na final individual da ginástica feminina, garantindo ouro a Rebeca e prata a Simone Biles, Chiles ficou em 5ª lugar, com uma nota de 13,666, atrás de Ana Bărbosu e Sabrina Maneca-Voinea, empatadas com 13,700. A equipe americana fez um pedido de revisão que, acatado pela comissão, recalculou a nota de Jordan, que passou a ser 13,766, o que a colocou no pódio eternizado pela foto em que as duas americanas fazem reverência à brasileira.

O recurso romeno ao Tribunal Arbitral do Esporte, contudo, dizia que o apelo foi feito após o tempo permitido. O pedido foi acatado pela corte, que afirmou que, devido à boa fé das atletas e a injustiça sofrida por elas, as três (Bărbosu, Chilles e Maneca-Voinea) poderiam receber a medalha, se fosse da vontade da Federação Internacional de Ginástica. Esta, por sua vez, concedeu o terceiro lugar à Bărbosu, mas deixou ao Comitê Olímpico Internacional o direito de decidir quem receberá o bronze.

A atleta romena já tem sua medalha garantida, mas até agora não houve decisão sobre o prêmio de Chiles e Maneca-Voinea. A equipe americana disse que continuará apelando pelo direito da sua ginasta. “As pessoas que estão no controle [da decisão] farão a coisa correta”, escreveu a atleta na mesma postagem.