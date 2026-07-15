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Esporte

Inglaterra ou Argentina: quem tem mais chances de avançar, segundo modelo da FGV

Projeção calcula as probabilidades do duelo pela semifinal da Copa do Mundo de 2026

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 10h30 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h15
Harry Kane, de camisa branca da Inglaterra com número 9, e Lionel Messi, de camisa listrada azul e branca da Argentina com número 10, em campo
Harry Kane e Lionel Messi (Ulrik Pedersen/NurPhoto / David Ramos/Getty Images)
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Inglaterra ou Argentina: quem tem mais chances de avançar, segundo modelo da FGV Priorizar nos meus resultados Google

Inglaterra e Argentina vão protagonizar uma das partidas mais equilibradas da Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira, 15. Segundo o modelo estatístico desenvolvido por mestrandos da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp), o resultado mais provável no tempo regulamentar é um empate por 1 a 1, cenário que levaria a decisão da vaga para a prorrogação ou para os pênaltis.

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Apesar do empate, os números dão uma pequena vantagem à Argentina. Considerando apenas os 90 minutos, o modelo aponta 39,3% de chance de vitória argentina, contra 32,2% da Inglaterra e 28,5% de empate. Quando entram no cálculo os cenários prorrogação e disputa de pênaltis, os argentinos aparecem com 53,59% de probabilidade de classificação, enquanto os ingleses têm 46,41%.

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A diferença é pequena demais para afirmar um grande favoritismo para algum dos lados. Na prática, a projeção confirma a expectativa de um confronto equilibrado, mas no qual a Argentina apresenta uma pequena vantagem estatística. 

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Os números, evidentemente, não entram em campo. Mas oferecem um retrato objetivo do equilíbrio entre duas seleções cercadas por história, rivalidade e pressão. Pela matemática da FGV, a Inglaterra resiste durante 90 minutos; na hora de decidir quem continua sonhando com a taça, porém, a Argentina leva uma ligeira vantagem.

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Como o projeto foi realizado?

O projeto realizou 100.000 simulações para calcular as probabilidades de classificação e de título das 48 seleções. A plataforma também estima resultados de partidas e desenha o chaveamento mais provável da competição, atualizando os números conforme os resultados reais são incorporados ao sistema.

A metodologia utiliza dados de 2.997 confrontos disputados por 187 seleções nos quatro anos anteriores ao Mundial. Jogos recentes recebem peso maior, enquanto partidas das eliminatórias e torneios continentais são consideradas mais relevantes do que amistosos. O trabalho combina modelos de Dixon-Coles e Poisson com inferência bayesiana e mecanismos de redução gradual do peso de partidas antigas.

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A ferramenta acertou 27 das 32 seleções classificadas para o mata-mata, 15 das 16 que avançaram à fase seguinte e seis das oito presentes nas quartas de final. O projeto também projetou corretamente, antes do início da competição, os confrontos das semifinais. O modelo estatístico pode ser acessado no site da FGV EMAp.

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