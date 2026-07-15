Inglaterra ou Argentina: quem tem mais chances de avançar, segundo modelo da FGV

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Inglaterra e Argentina protagonizam um duelo equilibrado na Copa 2026. Um modelo estatístico da FGV prevê um empate por 1 a 1 em 90 minutos, mas com uma ligeira vantagem para a Argentina na classificação. Entenda a análise completa e as chances de cada seleção neste clássico mundial.

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Inglaterra e Argentina vão protagonizar uma das partidas mais equilibradas da Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira, 15. Segundo o modelo estatístico desenvolvido por mestrandos da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp), o resultado mais provável no tempo regulamentar é um empate por 1 a 1, cenário que levaria a decisão da vaga para a prorrogação ou para os pênaltis.

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Apesar do empate, os números dão uma pequena vantagem à Argentina. Considerando apenas os 90 minutos, o modelo aponta 39,3% de chance de vitória argentina, contra 32,2% da Inglaterra e 28,5% de empate. Quando entram no cálculo os cenários prorrogação e disputa de pênaltis, os argentinos aparecem com 53,59% de probabilidade de classificação, enquanto os ingleses têm 46,41%.

A diferença é pequena demais para afirmar um grande favoritismo para algum dos lados. Na prática, a projeção confirma a expectativa de um confronto equilibrado, mas no qual a Argentina apresenta uma pequena vantagem estatística.

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Os números, evidentemente, não entram em campo. Mas oferecem um retrato objetivo do equilíbrio entre duas seleções cercadas por história, rivalidade e pressão. Pela matemática da FGV, a Inglaterra resiste durante 90 minutos; na hora de decidir quem continua sonhando com a taça, porém, a Argentina leva uma ligeira vantagem.

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Como o projeto foi realizado?

O projeto realizou 100.000 simulações para calcular as probabilidades de classificação e de título das 48 seleções. A plataforma também estima resultados de partidas e desenha o chaveamento mais provável da competição, atualizando os números conforme os resultados reais são incorporados ao sistema.

A metodologia utiliza dados de 2.997 confrontos disputados por 187 seleções nos quatro anos anteriores ao Mundial. Jogos recentes recebem peso maior, enquanto partidas das eliminatórias e torneios continentais são consideradas mais relevantes do que amistosos. O trabalho combina modelos de Dixon-Coles e Poisson com inferência bayesiana e mecanismos de redução gradual do peso de partidas antigas.

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A ferramenta acertou 27 das 32 seleções classificadas para o mata-mata, 15 das 16 que avançaram à fase seguinte e seis das oito presentes nas quartas de final. O projeto também projetou corretamente, antes do início da competição, os confrontos das semifinais. O modelo estatístico pode ser acessado no site da FGV EMAp.

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