Indy: francês passa por cirurgia após batida impressionante

O piloto francês Sébastien Bourdais sofreu um grave acidente nos treinos classificatórios para as 500 milhas de Indianápolis, da Fórmula Indy, no último sábado. O atleta de 38 anos sofreu múltiplas fraturas na pélvis e no quadril e passou por cirurgia bem sucedida neste domingo. Ele será substituído por James Davison na equipe Dale Coyne e deve perder o restante da temporada.

Bourdais era o líder do último treino livre quando, na terceira volta, perdeu aderência na pista e chocou-se violentamente contra o muro. Seu carro ainda capotou e seguiu deslizando, mas apesar do forte impacto, o francês deixou o cockpit consciente.

Em comunicado, a Indy se limitou a dizer que a cirurgia de Bourdais “correu bem”, sem estipular prazos para seu retorno. À revista Autosport, porém, Dale Coyne, o dono da equipe, informou que o piloto só voltará a correr em 2018. Com a presença do astro da Fórmula 1 Fernando Alonso, as 500 Milhas de Indianápolis acontecem no próximo domingo, dia 28, às 13h (de Brasília).