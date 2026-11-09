Incêndio deixa bicampeã olímpica russa internada em estado grave

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A bicampeã olímpica de nado artístico Maria Shurochkina está internada em estado grave após sofrer queimaduras em um incêndio em seu apartamento em Moscou. A ex-atleta teve as roupas atingidas por chamas enquanto abastecia uma lareira. Saiba mais detalhes sobre o acidente e a carreira da premiada atleta.

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A ex-atleta russa Maria Shurochkina, bicampeã olímpica de nado artístico, foi internada em estado grave no domingo (8), após sofrer queimaduras em um incêndio em seu apartamento, em Moscou. Aos 31 anos, ela teve as roupas atingidas pelas chamas enquanto abastecia uma lareira a etanol na cobertura onde mora na capital russa.

As queimaduras atingiram a cabeça, pescoço, tórax, abdômen, braços e mãos de Maria. A gravidade dos ferimentos também levantou a possibilidade de necrose tecidual, condição caracterizada pela morte de células e tecidos. Shurochkina precisou ser levada ao hospital para receber atendimento.

A atleta conquistou medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e de Tóquio, em 2020. Aposentada das competições há quatro anos, passou a trabalhar em produções teatrais aquáticas.

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Shurochkina já recebeu duas condecorações do presidente russo Vladimir Putin: a Ordem da Amizade, em 2016, e a Ordem da Honra, em 2021, todas pelos seus resultados esportivos excepcionais. Maria é uma das ex-atletas do nado artístico mais premiadas no esporte.