Hugo Calderano cai na semifinal do tênis de mesa, mas ainda disputa bronze

O mesa-tenista Hugo Calderano foi derrotado na semifinal dos Jogos de Paris nesta sexta-feira, 2, mas ainda tem chance de medalha com a disputa pelo bronze, no domingo. O vencedor do duelo foi o sueco Truls Moregard, por 4 a 2 (com parciais de 10-12, 14-16, 11-7, 7-11, 12-10 e 11-8).

A chegada na semifinal foi histórica por si só, marcando a melhor campanha do Brasil no tênis de mesa em Jogos Olímpicos.

“É difícil assimilar ainda. Tive várias chances e não consegui aproveitar. O sueco jogou em um nível muito alto. Tentei achar soluções e não consegui sair do estilo de jogo, que é bem diferente de qualquer jogador do mundo, com muita variação”, disse Calderano, que é o sexto do mundo, após a partida.

O brasileiro pega agora o francês Felix Lebrun pelo bronze, no domingo, às 8h30, no horário de Brasília.