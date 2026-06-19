Hino do Brasil é eleito o mais bonito da Copa; veja ranking do NYT

O Brasil saiu na frente no quesito trilha sonora na Copa do Mundo de 2026. O Hino Nacional Brasileiro foi eleito pelo The New York Times o mais bonito entre os 48 países que disputam o Mundial, com nota 9 de 10. No texto, o jornal americano destacou a força da melodia brasileira e chamou atenção para a “gloriosa introdução orquestral de 28 segundos”. A publicação também citou a velocidade das palavras cantadas e os versos sobre não temer a batalha, o colosso destemido e a pátria amada.

O Brasil ficou à frente de países como França, Portugal, Colômbia e Escócia, que completam o top 5. Na sequência aparecem Equador, Argentina, Egito, Uruguai e Bósnia e Herzegovina. Os países-sede da Copa, Estados Unidos, México e Canadá, ficaram fora das dez primeiras posições.

Veja o ranking dos hinos mais bonitos da Copa do Mundo segundo o NY Times:

Brasil França Portugal Colômbia Escócia Equador Argentina Egito Uruguai Bósnia e Herzegovina

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