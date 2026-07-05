Hexa adiado mais uma vez: quando e onde será a próxima Copa do Mundo

O sonho do hexa foi adiado mais uma vez. Neste domingo, 5, a seleção brasileira foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo para a Noruega, com dois gols do artilheiro Erling Haaland. Com a eliminação precoce, resta à canarinha remoer a derrota e se preparar para o próximo torneio, que acontece entre 13 de junho e 21 de julho de 2030.

Celebrada no centenário do torneio, a próxima Copa do Mundo será realizada na América do Sul, Europa e África, com os jogos divididos em seis países. Uruguai, Argentina e Paraguai receberão uma partida inaugural cada, em homenagem aos 100 anos da primeira Copa do Mundo, realizada em 1930 no Uruguai. Depois, Espanha, Portugal e Marrocos dividem os demais jogos.

Com a derrota nos Estados Unidos, a seleção brasileira chegará a 2030 com um recorde amargo: o maior jejum da história da equipe, que não vence uma Copa desde 2002. No próximo torneio, serão 28 anos sem levantar a taça de campeão — antes, o maior período havia sido 24 anos, entre 1970 e 1994.

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