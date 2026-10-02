Herói da Copa, Ferran Torres é cortado da seleção espanhola

Autor do gol que deu o título da Copa do Mundo de 2026 para a Espanha, Ferran Torres foi cortado da seleção devido a um desconforto no tornozelo, e será substituído pelo jovem atacante Carlos Espí, do Real Madrid, informou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta sexta-feira, 2.

Torres vem sofrendo com problemas no tornozelo esquerdo, mas até então o problema não havia atrapalhado significativamente os treinos, e ele chegou a jogar contra a Inglaterra na primeira rodada da Liga das Nações da Uefa, no fim de semana passado.

Apesar disso, a federação optou por desconvocar o jogador “diante da persistência da sintomatologia”, para priorizar a sua recuperação, informou a RFEF em comunicado. Convocado para substituí-lo, Espí, de 21 anos, faz sua estreia na seleção principal.

A Espanha enfrenta a República Tcheca neste sábado, 3, pela terceira rodada da Liga das Nações. Depois, joga novamente contra a Croácia na terça-feira, em seu último compromisso nesta data Fifa. Os campeões mundiais lideram o Grupo A3 da competição após vencerem Inglaterra (3 a 2) e Croácia (4 a 1) nas duas primeiras rodadas.

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(Com AFP)

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