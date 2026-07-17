Herdeiro do rei Pelé? Neymar quer ‘parque do príncipe’ para chamar de seu
Equipe do jogador entrou com pedido de registro de marca; entenda
Mal acabou a Copa e Neymar volta a cabeça para os negócios. Sua equipe pediu registro da marca “Parque do Príncipe” no INPI. Porém, é um termo muito parecido com “parque dos príncipes”, como é chamado o estádio do PSG, clube que ele jogou por anos. O clube afirmou que não tem mais nenhum contrato ou ligação com o jogador brasileiro. A questão é: ele pode ter problemas com isso? A marca do clube se refere a um complexo de futebol francês.
O Parque dos Príncipes (Parc des Princes, no original) é um estádio histórico localizado no 16º distrito de Paris, na França. Inaugurado em 1897, é a casa oficial do time de futebol Paris Saint-Germain (PSG).
Detalhe: Neymar pediu o nome da marca também em inglês. Lembrando que “prince” é o nome de um famoso cantor americano. A equipe do jogador não respondeu ao pedido de explicações da coluna GENTE, sobre essa estranha solicitação. Estaria Neymar querendo se associar a uma ideia de herdeiro do “rei” Pelé? A marca do rei, aliás, é dele desde o ano passado.
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