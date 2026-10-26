Harry Kane vence Bola de Ouro 2026 e encerra jejum inglês de 25 anos

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Harry Kane é o grande vencedor da Bola de Ouro 2026 e do prêmio de artilheiro, encerrando um jejum de 25 anos para jogadores ingleses. O centroavante teve uma temporada espetacular no Bayern de Munique, com 73 gols em 65 jogos, e levou a Inglaterra ao terceiro lugar na Copa do Mundo, tornando-se artilheiro histórico.

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Harry Kane é o vencedor do prêmio da Bola de Ouro 2026. Em cerimônia no London Palladium Theatre, na Inglaterra, nesta segunda, 26, o centroavante foi eleito o melhor jogador da temporada, e também levou o prêmio de artilheiro.

O jogador do Bayern de Munique viveu uma temporada de artilharia recordista no Bayern de Munique com 73 gols em 65 jogos. Conquistou a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha pelo clube. Na Champions League, alcançou a semifinal com o time bávaro.

Pela seleção inglesa, disputou sua terceira Copa do Mundo e se tornou o artilheiro histórico do país com 14 gols marcados em suas participações. No Mundial deste ano marcou seis gols na campanha de terceiro lugar da Inglaterra, melhor colocação desde a conquista do único título do país em 1966.

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A conquista de Kane encerra um jejum de 25 anos sem um vencedor inglês do troféu, desde a conquista de Michael Owen em 2001.