‘Guru’ da Copa erra previsão para o Brasil e traça caminho para o hexa

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O “guru” da Copa Joachim Klement errou sua previsão sobre a eliminação do Brasil para o Japão, abrindo um novo caminho para o hexacampeonato. Conhecido por acertar os campeões desde 2014, o economista alemão agora vê a Seleção com novas perspectivas, animando a torcida pelo hexa.

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Com a vitória do Brasil contra o Japão nesta segunda-feira, 29, a previsão do “guru” da Copa Joachim Klement, economista alemão, falhou e marca um novo caminho para o possível hexacampeonato da seleção brasileira.

O alemão desenvolveu, a partir de 2014, um modelo matemático que poderia prever resultados e os campeões da Copa do Mundo. Feito com o objetivo de provar que esse tipo de previsão não tem base real, o economista deu um tiro no próprio pé ao acertar os vencedores do campeonato desde então. Seja com a Alemanha em 2014, a França em 2018 ou a Argentina em 2022, Joachim acertou todas as previsões e, a contragosto, tornou-se uma espécie de “guru”.

Agora, a previsão mais recente de Klement deu zebra e marca um novo espaço para o Brasil. No último mês, ele havia declarado à mídia europeia que o campeão da vez seria a Holanda, em uma partida contra Portugal — fato ainda a ser averiguado, já que o país ainda está na Copa, mas pode sair na partida das 22h de hoje contra o Marrocos — e que o Brasil estaria em primeiro lugar na fase de grupos, mas que seria eliminado nos 16 avos para o Japão. Pois bem, a previsão deu errado, e a nova perspectiva para a seleção aumenta os ânimos da torcida, que clama por um novo hexacampeonato.

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