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‘Guru’ da Copa erra previsão para o Brasil e traça caminho para o hexa

Restante da previsão colocava a Holanda como campeã desta edição da Copa do Mundo

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 17h06 | Atualizado em 29 jun 2026, 17h24
Jogadores de futebol brasileiros, alguns com camisas amarelas e outros com coletes de treino rosa, se abraçam em campo, celebrando uma jogada. O estádio lotado com torcedores em amarelo e azul forma o fundo
Vitória veio após gols de Casemiro e Martinelli no segundo tempo (Lars Baron/Getty Images)
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‘Guru’ da Copa erra previsão para o Brasil e traça caminho para o hexa Priorize VEJA no Google

Com a vitória do Brasil contra o Japão nesta segunda-feira, 29, a previsão do “guru” da Copa Joachim Klement, economista alemão, falhou e marca um novo caminho para o possível hexacampeonato da seleção brasileira. 

O alemão desenvolveu, a partir de 2014, um modelo matemático que poderia prever resultados e os campeões da Copa do Mundo. Feito com o objetivo de provar que esse tipo de previsão não tem base real, o economista deu um tiro no próprio pé ao acertar os vencedores do campeonato desde então. Seja com a Alemanha em 2014, a França em 2018 ou a Argentina em 2022, Joachim acertou todas as previsões e, a contragosto, tornou-se uma espécie de “guru”. 

Agora, a previsão mais recente de Klement deu zebra e marca um novo espaço para o Brasil. No último mês, ele havia declarado à mídia europeia que o campeão da vez seria a Holanda, em uma partida contra Portugal — fato ainda a ser averiguado, já que o país ainda está na Copa, mas pode sair na partida das 22h de hoje contra o Marrocos — e que o Brasil estaria em primeiro lugar na fase de grupos, mas que seria eliminado nos 16 avos para o Japão. Pois bem, a previsão deu errado, e a nova perspectiva para a seleção aumenta os ânimos da torcida, que clama por um novo hexacampeonato. 

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