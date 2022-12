Grêmio confirma a contratação do uruguaio Luis Suárez

Após semanas de negociações, o Grêmio confirmou neste sábado (31) a contratação do jogador uruguaio Luis Suárez para reforçar o time. Suárez fechou um acordo por duas temporadas, até 2025, e usará a camisa 9. O salário não foi divulgado oficialmente, mas será pago quase integralmente por empresas parceiras do clube, por meio de ações de marketing.

As tentativas de trazer Suárez ao Grêmio começaram há meses, ainda durante o período das eleições. O jogador inicialmente recusou a oferta, dizendo que preferia jogar nos Estados Unidos. Quando sua ida ao Los Angeles Galaxy deu errado, ele retomou as negociações com o Grêmio. Antes do Natal, sua vinda chegou a ser confirmada por acordos verbais. Na última sexta-feira (30), o diretor de futebol do clube, Antônio Brum, e o vice, Paulo Caleffi, foram ao Uruguai acertar os últimos detalhes.

O anúncio oficial foi feito nas redes sociais, com imagens do jogador assinando o contrato e segurando a camisa que usará nas próximas duas temporadas.

É DO GRÊMIO! 🇪🇪🇺🇾 Um dos maiores da história do Uruguai, @LuisSuarez9 chega ao Tricolor para seguir sua trajetória vitoriosa, agora vestindo a nossa camisa! Artilheiro, multicampeão, copero y peleador! Seja bem-vindo, Luisito!

Suárez gravou um vídeo em que agradeceu pelo carinho recebido. Disse estar pronto para conquistar grandes títulos nos dois anos em que vai defender o clube brasileiro.

Vamos, @LuisSuarez9! Estamos preparados para conquistarmos grandes feitos juntos! 💪🏽🇪🇪

“El Pistolero”, como é conhecido, é um dos maiores jogadores do futebol uruguaio. Venceu a Copa América de 2011 com o Uruguai e foi eleito melhor jogador do torneio. Tem duas chuteiras de ouro no currículo: a primeira, conquistada em 2013-14, quando jogava pelo Liverpool, no campeonato inglês, e a segunda, em 205-16, quando defendia o Barcelona, no campeonato espanhol. Tem ainda títulos da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes, da Supercopa da Europa, cinco campeonatos espanhóis, duas Supercopas da Espanha, quatro Copas do Rei, um campeonato holandês e um campeonato uruguaio. É ainda o maior artilheiro da Seleção uruguaia, com 68 gols, e jogou em quatro Copas: 2010, 2014, 2018 e agora, em 2022, no Catar.