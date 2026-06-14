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Esporte

GP de Barcelona-Catalunha: Hamilton quebra tabu pilotando Ferrari

Sob um calor escaldante, o heptacampeão mundial, que largou em segundo, terminou à frente de George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren)

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 15h47
Um fiscal de pista, usando capacete branco e macacão laranja, acena uma bandeira quadriculada preta e branca de uma plataforma elevada, enquanto um carro de Fórmula 1 vermelho e branco cruza a linha de chegada em uma pista de corrida ensolarada
O vencedor da corrida, Lewis Hamilton, da Grã-Bretanha, pilotando o (44) Scuderia Ferrari SF-26, recebe a bandeira quadriculada durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunha - (Clive Rose/Getty Images)
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O piloto britânico Lewis Hamilton surpreendeu ao conquistar sua primeira vitória pela Ferrari, no Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1, neste domingo, 14, no circuito de Montmeló.

Sob um calor escaldante, o heptacampeão mundial, que largou em segundo, terminou à frente de seus compatriotas George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren), enquanto o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato e vencedor das cinco corridas anteriores, abandonou a prova a cinco voltas do final.

Hamilton, segundo na classificação do Mundial, chegou a Montmeló 66 pontos atrás de Antonelli e agora diminui a vantagem do jovem italiano para 41. “Vocês me ajudaram muito a tornar esse sonho realidade. Não tenho palavras para agradecer”, disse o britânico de 41 anos aos membros de sua equipe em mensagem pelo rádio após cruzar a linha de chegada. “Aos fãs, obrigado por me lembrarem quem eu sou. Eu não teria conseguido sem vocês”, disse Hamilton, com a voz embargada pela emoção.

O heptacampeão alcançou assim a 106ª vitória de sua carreira na F1 e a primeira desde o GP da Bélgica de 2024, quando ainda corria pela Mercedes, após a desclassificação de Russell. A última vez que ele havia vencido um GP cruzando a linha de chegada em primeiro tinha sido três semanas antes, em Silverstone.

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Russell, que largou da pole position, terminou em segundo, reduzindo para 50 pontos a diferença para Antonelli, num campeonato que ganha ainda mais emoção após este fim de semana na Catalunha.  É bom estar de volta ao pódio e ter uma corrida sem problemas, mas a Ferrari foi mais forte hoje, então precisamos continuar trabalhando”, disse o piloto da Mercedes.

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O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou na 11ª posição, depois de uma corrida de recuperação, ao cair de 12º para 17º logo na largada.

Estratégia e sorte

Frequentemente criticada por sua estratégia, a Ferrari também contou com a sorte neste domingo. A corrida começou bastante monótona, mas mudou na 41ª das 66 voltas, quando a Aston Martin do veterano espanhol Fernando Alonso teve um problema mecânico e provocou a entrada do safety car virtual.

Hamilton, que estava na liderança momentânea, mas com uma estratégia de três pit-stops, ao invés dos dois da Mercedes, havia parado nos boxes poucos minutos antes e aproveitou a oportunidade para trocar os pneus. Ele então assumiu a ponta e, com pneus mais novos que os de Russell e Antonelli, aumentou sua vantagem volta após volta.

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Por uma grande coincidência, o lendário alemão Michael Schumacher, também heptacampeão mundial, conquistou sua primeira vitória pela Ferrari em Montmeló, há exatamente 30 anos. “Este é o primeiro capítulo da nossa linda história com a Ferrari. Quando vi Michael vencer aqui, pensei: ‘Como seria estar sentado neste carro?’ Vencer aqui com este macacão vermelho, neste carro vermelho, ouvindo esses torcedores fantásticos cantando o hino italiano… é realmente incrível”, disse Hamilton.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) terminou em quarto, à frente do australiano Oscar Piastri (McLaren) e dos franceses Isack Hadjar (Red Bull) e Pierre Gasly (Alpine). Completaram o Top 10 o argentino Franco Colapinto (Alpine) e as Racing Bulls do neozelandês Liam Lawson e do britânico Arvid Lindblad.

A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas, com o Grande Prêmio da Áustria, no Red Bull Ring.

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Resultado do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1:

1. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1h32:43.989

2. George Russell (GBR/Mercedes) +19.563

3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +23.719

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4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +40.497

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +58.661

6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) +1 volta

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7. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) +1 volta

8. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) +1 volta

9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta

10. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta

11. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +2 voltas

12. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +2 voltas

13. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +2 voltas

14. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) +3 voltas

Volta mais rápida da corrida:  Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:20.122 na 45ª volta (velocidade média: 195,946 km/h)

Abandonos:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda): problema mecânico na 9ª volta

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari): problema mecânico na 19ª volta

Nico Hülkenberg (ALE/Audi): problema mecânico na 32ª volta

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda): problema mecânico na 40ª volta

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari): problema mecânico na 55ª volta

Charles Leclerc (MON/Ferrari): problema mecânico na 63ª volta

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes): problema mecânico na 64ª volta

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes): desclassificado

Classificação do Mundial de Fórmula 1 2026:

1. Kimi Antonelli (ITA)        156 pts

2. Lewis Hamilton (GBR)        115

3. George Russell (GBR)        106

4. Charles Leclerc (MON)        75

5. Lando Norris (GBR)           73

6. Oscar Piastri (AUS)          68

7. Max Verstappen (NED)         55

8. Pierre Gasly (FRA)           41

9. Isack Hadjar (FRA)           34

10. Liam Lawson (NZL)           26

11. Franco Colapinto (ARG)      19

12. Oliver Bearman (GBR)        18

13. Arvid Lindblad (GBR)        12

14. Carlos Sainz (ESP)           6

15. Alexander Albon (THA)        5

16. Esteban Ocon (FRA)           3

17. Gabriel Bortoleto (BRA)      2

18. Fernando Alonso (ESP)        1

19. Nico Hülkenberg (GER)        0

20. Valtteri Bottas (FIN)        0

21. Sergio Pérez (MEX)           0

22. Lance Stroll (CAN)           0

. Campeonato de construtores:

1. Mercedes                    262 pts

2. Ferrari                     190

3. McLaren-Mercedes            141

4. Red Bull                     89

5. Alpine-Mercedes              60

6. Racing Bulls-Red Bull        38

7. Haas-Ferrari                 21

8. Williams-Mercedes            11

9. Audi                          2

10. Aston Martin-Honda           1

11. Cadillac-Ferrari             0

(Com AFP)

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