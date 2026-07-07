Governo do Paraguai repudia fala de senadora e se desculpa com Mbappé

Ler Resumo





O governo do Paraguai repudiou veementemente as declarações racistas da senadora Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé. A polêmica começou após Amarilla atacar a origem e aparência do jogador francês, que respondeu duramente. A nota oficial paraguaia pede desculpas a Mbappé e condena o racismo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O governo do Paraguai repudiou a fala da senadora Celeste Amarilla sobre o jogador Kyllian Mbappé em nota publicada nesta segunda-feira, 7. O comunicado oficial foi divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores após o atleta francês se pronunciar sobre o caso.

A polêmica

Após a vitória da França sobre o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo no último sábado, 5, a senadora do país sul-americano Celeste Amarilla, em publicação no X, fez comentários sobre a origem e aparência de Mbappé. O post de Amarilla tinha como mote o fato do francês ter ignorado o cumprimento do goleiro paraguaio Orlando Gill. Confira a declaração da senadora:

“Um camaronês colonizado, fingindo ser durão, francês, ressentido, novo-rico, arrogante e feio. Ele estava nervoso e apavorado durante toda a partida, assim como todo o seu time; eles não conseguiram marcar um único gol, venceram por pura sorte…

A única coisa pela qual muitos de nós criticamos a seleção paraguaia é por não lhe darem um bom tapa na cara depois da partida. E eu nem sou um fanático por futebol.”

Continua após a publicidade

Mbappé, em sua conta no X, respondeu o ataque de Amarilla nesta segunda-feira, 7:

“Senhora Celeste Amarilla,

Continua após a publicidade

A senhora é uma mulher desprezível, indigna do seu cargo.

A senhora não representa o Paraguai, um país que transbordou paixão e honra durante toda a competição. Com sua imprudência e racismo flagrante, o mundo já se esqueceu da trajetória e do esforço histórico que seus jogadores fizeram nesta Copa do Mundo, sendo substituído por uma mulher incompetente que transmite a pior imagem possível do seu país.

Continua após a publicidade

Jamais permitirei que pessoas como ela espalhem seu ódio e racismo pelo mundo.”

A nota do governo paraguaio

Após a repercussão do caso e da resposta do jogador francês, o Ministério das Relações Exteriores do Paraguai divulgou uma nota oficial repudiando a fala da senadora e pedindo desculpas a Mbappé. Confira o comunicado na íntegra:

Continua após a publicidade

“O Governo da República do Paraguai deplora e rejeita as declarações da Senadora Celeste Amarilla, dirigidas ao capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé. Tais declarações são contrárias aos valores e princípios que inspiram a convivência pacífica e o respeito à dignidade humana, valores esses que o nosso país promove.

O Paraguai é uma república democrática regida pelo princípio da separação e independência dos poderes. Nesse contexto, as declarações da referida legisladora correspondem exclusivamente ao exercício de sua responsabilidade individual como membro do Poder Legislativo e não representam, de forma alguma, a posição do Governo da República do Paraguai ou do povo paraguaio.

Continua após a publicidade

O Governo do Paraguai reafirma seu firme compromisso com a promoção dos direitos humanos, a igualdade e o respeito entre todos os povos, e com o combate ao racismo, à xenofobia, à intolerância e a todas as manifestações de ódio ou discriminação. Expressa, ainda, sua solidariedade àqueles que possam ter sido afetados por essas declarações e reitera seu respeito pelo povo francês, com quem o Paraguai mantém uma relação histórica de amizade, cooperação e entendimento mútuo.”.