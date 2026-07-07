🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

Governo do Paraguai repudia fala de senadora e se desculpa com Mbappé

A nota foi divulgada após o atleta francês se pronunciar sobre o caso

Por Gabriel Bussolotti Silveira 7 jul 2026, 15h55
Kylian Mbappé, jogador de futebol, em perfil, usando camisa azul listrada com gola branca e o número 10, olhando para a direita, com fundo desfocado
Kyllian Mbappé atuando pela França na Copa do Mundo (Al Bello/Getty Images)
Continua após publicidade
Governo do Paraguai repudia fala de senadora e se desculpa com Mbappé Priorize VEJA no Google

O governo do Paraguai repudiou a fala da senadora Celeste Amarilla sobre o jogador Kyllian Mbappé em nota publicada nesta segunda-feira, 7. O comunicado oficial foi divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores após o atleta francês se pronunciar sobre o caso.

A polêmica

Após a vitória da França sobre o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo no último sábado, 5, a senadora do país sul-americano Celeste Amarilla, em publicação no X, fez comentários sobre a origem e aparência de Mbappé. O post de Amarilla tinha como mote o fato do francês ter ignorado o cumprimento do goleiro paraguaio Orlando Gill. Confira a declaração da senadora:

“Um camaronês colonizado, fingindo ser durão, francês, ressentido, novo-rico, arrogante e feio. Ele estava nervoso e apavorado durante toda a partida, assim como todo o seu time; eles não conseguiram marcar um único gol, venceram por pura sorte… 

Siga

A única coisa pela qual muitos de nós criticamos a seleção paraguaia é por não lhe darem um bom tapa na cara depois da partida. E eu nem sou um fanático por futebol.”

Continua após a publicidade

Mbappé, em sua conta no X, respondeu o ataque de Amarilla nesta segunda-feira, 7:

“Senhora Celeste Amarilla,

Continua após a publicidade

A senhora é uma mulher desprezível, indigna do seu cargo.

A senhora não representa o Paraguai, um país que transbordou paixão e honra durante toda a competição. Com sua imprudência e racismo flagrante, o mundo já se esqueceu da trajetória e do esforço histórico que seus jogadores fizeram nesta Copa do Mundo, sendo substituído por uma mulher incompetente que transmite a pior imagem possível do seu país.

Continua após a publicidade

Jamais permitirei que pessoas como ela espalhem seu ódio e racismo pelo mundo.”

A nota do governo paraguaio

Após a repercussão do caso e da resposta do jogador francês, o Ministério das Relações Exteriores do Paraguai divulgou uma nota oficial repudiando a fala da senadora e pedindo desculpas a Mbappé. Confira o comunicado na íntegra:

Continua após a publicidade

“O Governo da República do Paraguai deplora e rejeita as declarações da Senadora Celeste Amarilla, dirigidas ao capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé. Tais declarações são contrárias aos valores e princípios que inspiram a convivência pacífica e o respeito à dignidade humana, valores esses que o nosso país promove.

O Paraguai é uma república democrática regida pelo princípio da separação e independência dos poderes. Nesse contexto, as declarações da referida legisladora correspondem exclusivamente ao exercício de sua responsabilidade individual como membro do Poder Legislativo e não representam, de forma alguma, a posição do Governo da República do Paraguai ou do povo paraguaio.

Continua após a publicidade

O Governo do Paraguai reafirma seu firme compromisso com a promoção dos direitos humanos, a igualdade e o respeito entre todos os povos, e com o combate ao racismo, à xenofobia, à intolerância e a todas as manifestações de ódio ou discriminação. Expressa, ainda, sua solidariedade àqueles que possam ter sido afetados por essas declarações e reitera seu respeito pelo povo francês, com quem o Paraguai mantém uma relação histórica de amizade, cooperação e entendimento mútuo.”.

Publicidade
TAGS:
França
Kylian Mbappé
nota
Paraguai
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).