‘Futuro do jogo’: As novas diretrizes da Fifa para seleções que vão jogar em Paris 2024

A poucas horas da primeira partida de futebol nos Jogos Olímpicos de Paris, nesta quarta-feira, 24, a Fifa emitiu novas diretrizes para que todas as seleções participantes sejam encorajadas a aplicar a iniciativa para que apenas capitães se aproximem do árbitro em certas situações. Segundo o órgão que rege o futebol global, a medida mira “casos extremos em que jogadores às vezes cercam ou atacam árbitros, o que demonstra falta de respeito, prejudica a imagem do jogo e pode ter intimidante e perturbador”.

A iniciativa, apelidada de “apenas o capitão”, indica que “o árbitro pode instruir/encorajar os jogadores (verbalmente ou com gestos) a não se aproximarem deles”, e “capitães das equipes são responsáveis ​​por ajudar a afastar os seus companheiros do árbitro”.

Sob as diretrizes, que a Fifa pede que sejam seguidas por todos os níveis do futebol, do amador ao profissional, qualquer jogador, incluindo o capitão, que mostrar divergência de forma verbal ou com uma ação será alertado com um cartão amarelo.

Destacando a importância da medida, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou: “Sem árbitros não há futebol. Proteger os árbitros e garantir que sejam tratados com respeito é fundamental para o futuro do jogo. A implementação de medidas como ‘apenas o capitão’ é crucial para manter o espírito do futebol e salvaguardar aqueles que defendem as suas leis”.

Já o presidente do Comitê de Arbitragem da Fifa, Pierluigi Collina, disse que a iniciativa é “um passo importante baseado na ideia abrangente de melhorar ainda mais a justiça e o respeito no futebol, permitindo ao mesmo tempo uma linha aberta de diálogo entre o árbitro e as equipes.

Por questões logísticas, o futebol é um dos esportes que começa em Paris antes mesmo da cerimônia de abertura, marcada para a sexta-feira, 26. O Brasil só participará de eventos a partir de quinta-feira, quando começam tiro com arco, handebol e futebol feminino. O futebol masculino brasileiro é ausência após 20 anos.

Vale lembrar que apenas atletas sub-23 podem disputar os Jogos Olímpicos no futebol, com um máximo de três jogadores que tenham idade superior à permitida. Ainda assim, vários craques estarão presentes, como o argentino Julián Álvarez, campeão da Copa América e da Copa do Mundo com a seleção.

A França, time da casa, montou um time que mistura promessas e atletas experientes, como o capitão Alexandre Lacazette, tudo sob comando do lendário Thierry Henry.

Veja abaixo a programação completa, no horário de Brasília, dos Jogos Paris 2024 para quarta-feira, 24 de agosto:

10:00 Futebol M – Grupo C: UZB x ESP

10:00 Futebol M – Grupo B: ARG x MAR

10:30 Rugby 7s M – Grupo B: AUS x SAM

11:00 Rugby 7s M – Grupo B: ARG x KEN

11:30 Rugby 7s M – Grupo C: FRA x USA

12:00 Futebol M – Grupo C: EGY x DOM

12:00 Futebol M – Grupo A: GUI x NZL

12:00 Rugby 7s M – Grupo C: FIJ x URU

12:30 Rugby 7s M – Grupo A: IRL x RSA

13:00 Rugby 7s M – Grupo A: NZL x JPN

14:00 Futebol M – Grupo D: JPN x PAR

14:00 Futebol M – Grupo B: IRQ x UKR

14:00 Rugby 7s M – Grupo B: AUS x KEN

14:30 Rugby 7s M – Grupo B: ARG x SAM

15:00 Rugby 7s M – Grupo C: FRA x URU

15:30 Rugby 7s M – Grupo C: FIJ x USA

16:00 Futebol M – Grupo D: MLI x ISR

16:00 Futebol M – Grupo A: FRA x USA

16:00 Rugby 7s M – Grupo A: IRL x JPN

16:30 Rugby 7s M – Grupo A: NZL x RSA