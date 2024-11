Fórmula E: categoria promove corrida de teste só com mulheres

A pré-temporada da Fórmula E, competição mundial de carros elétricos monoposto, promove nesta sexta-feira, 8, às 10h, uma prova que deve entrar para a história do automobilismo. O Circuito de Jarama, em Madri, vai abrigar a primeira sessão de testes exclusivamente feminina para um campeonato da FIA, a entidade máxima das corridas de automóvel, com 18 pilotos oriundas de várias categorias.

O teste proporcionará às pilotos femininas de elite uma oportunidade única de mostrar suas habilidades ao volante do carro de corrida de ponta GEN3 Evo – a nova geração do monoposto elétrico. Este veículo, capaz de acelerar de 0 a 100 quilômetros por hora em apenas 1,82 segundos, supera até mesmo os carros atuais de Fórmula 1 em termos de aceleração.

Ao permitir que as mulheres dirijam o mesmo maquinário usado pelos pilotos regulares do campeonato, a Fórmula E está garantindo igualdade de condições e demonstrando seu compromisso com a igualdade. “Quando me disseram que seria o primeiro teste feminino da FIA realizado em qualquer série, foi chocante para mim”, disse a VEJA a filipina Bianca Bustamante, da McLaren, pela F1 Academy. “Estar na linha de frente disso é uma oportunidade incrível para mim como mulher e uma piloto júnior, com 19 anos e já experimentando, dirigir um carro de Fórmula E, trabalhando com engenheiros profissionais, com pessoas experientes no esporte.”

“Sabemos que não há uma solução simples para maior diversidade no automobilismo”, disse Jeff Dodds, CEO da Formula E. “Se realmente vamos dar às mulheres igualdade, oportunidade e visibilidade em nossa série, no entanto, as condições para todas precisam ser as mesmas para ajudar seu desenvolvimento e se testar contra aquelas que já estão no grid de largada.”

O teste não é apenas sobre dirigir; é uma plataforma abrangente para desenvolvimento de carreira. Os participantes se envolverão em várias atividades de mídia, incluindo conferências de imprensa, entrevistas e criação de conteúdo. Esta exposição visa elevar os perfis dessas pilotos talentosas dentro da indústria do automobilismo e inspirar a próxima geração de pilotos femininas.

Veja quem estará no grid de largada

Jaguar TCS Racing:

* Jamie Chadwick (Three-time W Series)

* Lilou Wadoux (Ferrari, WEC)

Andretti:

* Chloe Chambers (F1 Academy)

* Nerea Marti (F1 Academy)

McLaren:

* Ella Lloyd (F1 Academy, McLaren)

* Bianca Bustamante (F1 Academy, McLaren)

Envision:

* Alisha Palmowski (GB4)

* Alice Powell

Maserati:

* Tatiana Calderon (IMSA)

* Carrie Schreiner (F1 Academy)

TAG Heuer Porsche:

* Marta Garcia

* Gabriela Jilkova

Nissan:

* Abbi Pulling (F1 Academy)

DS Penske:

* Beitske Visser

* Jessica Edgar (F1 Academy)

Lola Yamaha ABT:

* Miki Koyama (Super GT Series)

Mahindra:

* Lena Buehler

KIRO Race Co:

* Simona De Silvestro (Formula E, IndyCar)