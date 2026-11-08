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Esporte

Formula 1: Norris vence com Verstappen indo de 21º ao pódio em Interlagos

Piloto da McLaren largou da pole position, e foi acompanhado no pódio pela dupla da Red Bull

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 15h44 | Atualizado em 8 nov 2026, 17h14
Carro de Fórmula 1 laranja e preto em primeiro plano, virando à esquerda em uma pista molhada. Outros carros de corrida aparecem embaçados ao fundo, em um dia nublado com neblina.
Lando Norris: piloto da McLaren venceu corrida marcada por dobradinha da Red Bull (Mark Thompson//Getty Images)
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Formula 1: Norris vence com Verstappen indo de 21º ao pódio em Interlagos Priorize VEJA no Google

Largando da pole position, Lando Norris venceu o Grande Prêmio de São Paulo da Formula 1 neste domingo, 8, no Autódromo de Interlagos. Saindo da 21ª posição, o tetracampeão Max Verstappen deu show na pista e chegou ao pódio, ficando na segunda colocação em uma dobradinha com o companheiro Isack Hadjar.

O campeão Kimi Antonelli assumiu a dianteira na largada, e chegou a liderar a prova, mas teve problemas com a direção, reclamando de dificuldades para fazer curvas às esquerda. Com isso, terminou na quinta colocação, logo atrás do companheiro de equipe, George Russell.

Com o resultado, a Mercedes sagrou-se campeã de construtores com 652 pontos, deixando para trás definitivamente a Ferrari, que viu Leclerc terminar em sétimo e Hamilton em nono. Com o resultado, a equipe italiana ficou com 512 pontos, e não consegue mais alcançar a Mercedes nos circuitos restantes.

Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto (Audi) foi o 16º e o estreante Rafael Câmara (Haas) terminou na 20ª posição — “a frente” apenas de Stroll, que não terminou a corrida, e de Bottas, que sequer largou.

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– Resumo da corrida –

Norris teve uma largada ruim e logo foi ultrapassado por Antonelli e pelo neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls).

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Sem perder a calma, ele recuperou a liderança na 19ª volta, após uma rodada do jovem piloto da Mercedes, se manteve na ponta até o fim.

Por sua vez, Verstappen segue em segundo na classificação do campeonato de pilotos ao protagonizar uma corrida de recuperação espetacular.

O tetracampeão mundial foi punido no sábado por fazer mudanças no motor de sua Red Bull e teve que largar da 21ª posição.

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Após uma grande largada, ‘Mad Max’ foi ganhando posições até chegar atrás apenas de Norris.

A chuva, que no sábado atrasou sessão de classificação por uma hora e meia, finalmente deu uma trégua durante a corrida e apareceu apenas no nas últimas voltas desta 20ª etapa da temporada.

As primeiras gotas começaram a cair na volta 50 e, a dez voltas do fim, começou a chover forte em Interlagos, embora sem causar impacto na classificação final.

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No entanto, a pista molhada fez com que vários pilotos sofressem rodadas ou saídas de pista ao longo da prova, como aconteceu com Antonelli e os britânicos George Russell (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari), entre outros.

Após a etapa do Brasil, e com os campeonatos de pilotos e de construtores já decididos, a F1 volta daqui a duas semanas com o GP de Las Vegas.

Na sequência, a temporada termina com GPs do Catar (29 de novembro) e de Abu Dhabi (6 de dezembro).

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Resultado do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1h36:22.134
2. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +14.602
3. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) +24.485
4. George Russell (GBR/Mercedes) +33.991
5. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +36.017

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6. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +56.475
7. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +1:13.586
8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +1:15.402
9. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +1 volta
10. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) +1 volta
11. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta
12. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) +1 volta
13. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) +1 volta
14. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) +1 volta
15. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +1 volta
16. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +1 volta
17. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +1 volta
18. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) +2 voltas
19. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +2 voltas
20. Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari) +2 voltas

– Volta mais rápida da corrida: Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:12.689 na 56ª volta (velocidade média: 291,758 km/h)

Abandonos

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)

Classificação do Mundial de Fórmula 1:

Campeonato de pilotos

1. Kimi Antonelli (ITA)        390 pts (Campeão)
2. Max Verstappen (HOL)        279
3. George Russell (GBR)        262
4. Lewis Hamilton (GBR)        261
5. Charles Leclerc (MON)       251
6. Lando Norris (GBR)          246
7. Oscar Piastri (AUS)         152
8. Isack Hadjar (FRA)          122
9. Liam Lawson (NZL)            87
10. Pierre Gasly (FRA)          42
11. Arvid Lindblad (GBR)        38
12. Franco Colapinto (ARG)      27
13. Oliver Bearman (GBR)        23
14. Gabriel Bortoleto (BRA)     14
15. Nico Hülkenberg (ALE)       14
16. Esteban Ocon (FRA)           7
17. Fernando Alonso (ESP)        7
18. Carlos Sainz (ESP)           7
19. Alexander Albon (TAI)        5
20. Yuki Tsunoda (JAP)           1
21. Ryo Hirakawa (JAP)           1
22. Lance Stroll (CAN)           0
23. Valtteri Bottas (FIN)        0
24. Sergio Pérez (MEX)           0
25. Rafael Câmara (BRA)          0

Campeonato de construtores

1. Mercedes                    652 pts (Campeã)
2. Ferrari                     512
3. Red Bull                    415
4. McLaren-Mercedes            398
5. Racing Bulls-Red Bull       112
6. Alpine-Mercedes              69
7. Haas-Ferrari                 31
8. Audi                         28
9. Williams-Mercedes            12
10. Aston Martin-Honda           7
11. Cadillac-Ferrari             0

(Com AFP)

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TAGS:
F1
Fórmula 1
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