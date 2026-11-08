Fórmula 1: Mariana Becker relata o momento mais difícil da carreira

Um dos principais nomes da cobertura jornalística da Fórmula 1 no Brasil, Mariana Becker, 55, viveu um ano de mudanças. Depois de cinco anos atuando como repórter na Band, a jornalista retornou à TV Globo para a temporada 2026 em uma nova função: a de comentarista. Em entrevista à coluna GENTE, Mariana falou sobre como foi o processo de se reinventar dentro da área, as dificuldades e momentos especiais que passou ao longo de 20 anos de carreira e sua percepção acerca do interesse do público jovem pela modalidade. Por email, os únicos temas nos quais não tocou foram preconceito por ser mulher e o fato de ter iniciado a carreira em um espaço majoritariamente masculino. Alegou que precisaria de mais tempo para responder.

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Como avalia seu primeiro ano de retorno à TV Globo até aqui? Está sendo um ano bem legal, de reinvenção. Eu continuo apurando como eu apurava antes, mas eu não entro mais ao vivo direto com os pilotos, embora siga conversando com eles e com as equipes. Há também a função de apresentar a nova Fórmula 1 para a turma que está chegando. Acho que tudo que é novo é legal, tudo que nos pede alguma transformação.

Qual foi a dificuldade de assumir o papel de comentarista depois de tantos anos como repórter? Aprender a forma de falar, o quanto falar, que agora eu posso ter opinião. Antes eu não podia, era simplesmente relatar o fato. Então, tive de domesticar um pouco a minha veia repórter e elaborar um pouco mais o lado comentarista, de análise, de contextualização de tudo aquilo, entender o que é informação de comentarista e o que é informação de repórter.

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Você tem quase duas décadas de cobertura da Fórmula 1. Qual é a principal diferença entre 2007 e 2026? Tem algumas diferenças imensas e algumas coisas que eu sou exatamente igual. Eu comecei tendo que estudar muito, bem crua ainda, aprendendo e duvidando muito de mim. Hoje, eu já domino mais o assunto, conheço melhor as fontes, já sei o que vale gastar energia ou não. Por outro lado, tem uma coisa que continua sendo igual, que é o meu olhar para o que aquilo ali quer dizer humanamente para as pessoas. Uma coisa que eu sempre fiz a minha vida inteira, em todos os esportes que eu cobri, foi de conseguir fazer um paralelo entre o que tá acontecendo e a realidade do público. Obviamente que são realidades diferentes, mas o sentimento muitas vezes é o mesmo, de conseguir descobrir coisas, de ficar ansioso.

Nos últimos anos, a F1 registrou aumento do público jovem, que participa ativamente das redes sociais. Como recebe isso? Quando venho para o Brasil é sempre muito surpreendente. Às vezes fico meio chocada, surpresa mesmo. Eu nunca imagino que posso acabar influenciando tanto algumas pessoas, seja da idade que for. Por exemplo, na assinatura de autógrafos do meu livro, muitas vezes vinham o pai e a filha. Os dois interessados em falar de Fórmula 1 e querendo saber coisas. Às vezes vinha uma menina de 13 anos e um pai de 60, por exemplo. Então fico contente de poder falar com todo esse público tão diferente.

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A mudança no perfil do público ocorre também entre os profissionais que cobrem o esporte? Agora vejo que não há uma mudança de público, de ter mais um tipo do que outro. O que tem são mais tipos diferentes de pessoas que querem e estão se aproximando do automobilismo. É o perfil de gente que cobre e eu acho que tem de tudo. Tem alguma renovação e gente que já acompanha há mais tempo e que entende coisas que podem ser interessantes para esse novo público. Agora o público é muito mais eclético.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? É difícil dizer. Acho que talvez quando eu perdi o meu pai e perdi a minha mãe, eu sou muito ligada à família, e eu perdi os dois num intervalo de dois anos. Eles ficaram doentes, o meu pai teve Alzheimer, a minha mãe teve depois um tipo de câncer e já estava mais velhinha. Eu ficava muito aflita de estar viajando, ela longe e eu não poder vê-la o quanto eu queria, mas eu fui o máximo que eu consegui. Eu pude acompanhá-la bastante, mas foi um momento difícil da minha vida.

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E qual foi o episódio mais marcante? Quando Felipe Massa fez a primeira despedida dele. Ele bateu em Interlagos, quebrou o carro e veio caminhando na chuva, passou na frente de todos os boxes e foi aplaudido por todos os mecânicos de todas as equipes, que era uma coisa que a gente nunca tinha visto na vida.