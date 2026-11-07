Fórmula 1 anuncia renovação de contrato com GP de São Paulo

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A Fórmula 1 anunciou a renovação do contrato com o GP de São Paulo em Interlagos até 2035, estendendo o acordo por mais cinco anos. O CEO da F1, Stefano Domenicali, destacou a importância do Brasil e a paixão dos fãs. O país já sediou 52 GPs, 43 deles em São Paulo, com expectativa de dois pilotos brasileiros no grid a partir de 2027.

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A Fórmula 1 anunciou neste sábado, 7, a renovação do contrato com o GP de São Paulo no Autódromo de Interlagos até pelo menos 2035, prorrogando o acordo vigente em mais cinco anos.

O anúncio foi realizado em encontro de Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, e Alan Adler, CEO do GP São Paulo.

“O Brasil é uma parte importante da história da Fórmula 1 e do nosso futuro, e estou muito feliz porque essa prorrogação de cinco anos vai nos permitir continuar correndo em São Paulo até 2035. A paixão dos nossos fãs brasileiros é extraordinária, e sempre que voltamos a Interlagos sentimos a energia deles nas arquibancadas e na cidade de São Paulo”, afirmou Domenicali.

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O Brasil recebeu 52 GPs de Fórmula 1, sendo 43 deles em São Paulo. Neste domingo, 8, o Autódromo de Interlagos recebe a 44º corrida da categoria em sua história, com os brasileiros Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara correndo. O segundo substitui o francês Esteban Ocon pela Haas.

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A partir de 2027, o Brasil voltará a ter dois pilotos brasileiros no grid titular da Fórmula 1, justamente, Bortoleto em sua terceira temporada pela Audi e Câmara como titular pela Haas.

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Na próxima temporada, o GP São Paulo será realizado nos dias 5, 6 e 7 de novembro de 2027.