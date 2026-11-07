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Esporte

Fórmula 1 anuncia renovação de contrato com GP de São Paulo

Circuito de Interlagos segue no calendário do mundial pelo menos até 2035

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 12h23
Carro de Fórmula 1 laranja e preto na pista, com uma bandeira quadriculada sendo agitada em primeiro plano. Ao fundo, arquibancadas lotadas e uma bandeira do Brasil.
SAO PAULO, BRAZIL - NOVEMBER 08: Sprint winner Lando Norris of Great Britain driving the (4) McLaren MCL39 Mercedes takes the chequered flag during the Sprint ahead of the F1 Grand Prix of Brazil at Autodromo Jose Carlos Pace on November 08, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) (Mark Sutton - Formula 1/Formula 1/Getty Images)
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A Fórmula 1 anunciou neste sábado, 7, a renovação do contrato com o GP de São Paulo no Autódromo de Interlagos até pelo menos 2035, prorrogando o acordo vigente em mais cinco anos. 

O anúncio foi realizado em encontro de Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, e Alan Adler, CEO do GP São Paulo. 

“O Brasil é uma parte importante da história da Fórmula 1 e do nosso futuro, e estou muito feliz porque essa prorrogação de cinco anos vai nos permitir continuar correndo em São Paulo até 2035. A paixão dos nossos fãs brasileiros é extraordinária, e sempre que voltamos a Interlagos sentimos a energia deles nas arquibancadas e na cidade de São Paulo”, afirmou Domenicali.

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O Brasil recebeu 52 GPs de Fórmula 1, sendo 43 deles em São Paulo. Neste domingo, 8, o Autódromo de Interlagos recebe a 44º corrida da categoria em sua história, com os brasileiros Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara correndo. O segundo substitui o francês Esteban Ocon pela Haas.

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A partir de 2027, o Brasil voltará a ter dois pilotos brasileiros no grid titular da Fórmula 1, justamente, Bortoleto em sua terceira temporada pela Audi e Câmara como titular pela Haas. 

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Na próxima temporada, o GP São Paulo será realizado nos dias 5, 6 e 7 de novembro de 2027.

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