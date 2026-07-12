Fluminense x Bahia: onde assistir, horário e escalações
Partida amistosa será disputada no Maracanã. Saiba como assistir ao vivo
O Fluminense recebe o Bahia neste domingo, 12, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, no último teste das duas equipes antes da retomada das competições oficiais após a pausa para a Copa do Mundo de 2026. O encontro também vai servir para a CBF realizar testes do sistema de impedimento semiautomático previsto para ser utilizado na Série A.
O time carioca chega embalado pela goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, na quarta-feira, também no Maracanã. Savarino marcou duas vezes, enquanto Hércules, Martinelli, John Kennedy e Germán Cano completaram o placar. A partida marcou ainda a estreia de Hulk com a camisa tricolor.
O Bahia, comandado por Rogério Ceni, deve aproveitar o amistoso para distribuir minutos entre titulares e reservas. O treinador já indicou que pretende rodar o elenco e utilizar formações diferentes ao longo da partida. Everton Ribeiro, recuperado de um problema na região lombar, voltou a treinar com o grupo e pode reaparecer no meio-campo.
Como assistir ao jogo entre Fluminense e Bahia hoje?
Fluminense e Bahia vão se enfrentar neste domingo, 12, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã. A partida terá transmissão da Band, do Sportv 2, da ge tv e do Premiere.
Prováveis escalações:
Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Hulk, Savarino e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldía.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.